李澤楷赴京出席官方論壇 名單列「中方企業代表」

【明報專訊】長和擬售巴拿馬港口權益備受國際關注，長和創辦人李嘉誠之子、盈科拓展集團主席李澤楷昨日獲邀在北京出席國務院發展研究中心主辦的「中國發展高層論壇」，並與總理李強同場大合照。北京官方對長和賣港口一事暫無正式公開評論，先前多次轉載《大公報》文章的港澳辦及中聯辦，自上周轉載特首李家超評論後，至昨日未再轉載有關長和事件的文章。
多港企學者獲邀 與李強合影
根據中國發展高層論壇名單，李澤楷是中方企業界代表之一，並有上台大合照；根據一連兩日的公開議程，李無獲邀發言。央視片段顯示，開幕儀式上，他坐在財政司長陳茂波後一排，旁為諾貝爾經濟學獎得主Joseph Stiglitz。其他香港出席者包括港交所主席唐家成、中大前校長劉遵義、中電首席執行官蔣東強、港鐵主席歐陽伯權、瑰麗酒店首席行政總裁鄭志雯等。曾提出「香港玩完論」的摩根士丹利前亞洲區主席羅奇繼續獲邀出席。
其他有份出席開幕儀式包括港交所前總裁查史美倫、港鐵行政總裁金澤培、瑞房副主席羅寶瑜等。
內地部分傳媒關注李澤楷在碼頭風波期間現身北京，新浪財經一度刊文〈敏感時刻，李嘉誠次子現身北京出席重要論壇〉，但其後文章連結不能登入。騰訊網轉載深圳「直新聞」相同標題的文章，其後在標題句尾加「？」，則仍能登入。
《大公報》上周五刊出評論文章，不點名指有港企出售港口涉違《基本法》23條的原則性條文；港澳辦截至昨日無轉載該文章。
稱港內聯外通 陳茂波：多伙內地省市「出海」
陳茂波昨獲安排在下午一場研討會發表主題發言，他提及一國兩制下香港有內聯外通角色，可深化國際交往合作，也為全球企業創造更大商機。他表示，會繼續鞏固與歐美等傳統市場的關係，並全力開拓新市場，聯動更多內地省市共同「出海」招商引資。他又表示，港府提出以人工智能作為關鍵產業的戰略目標，相信憑香港創科優勢、國際資金數據和人才，加上區內城市的條件，香港可成為人工智能產業國際交流協作的匯聚地。
同場發言嘉賓包括對冲基金城堡投資（Citadel）創辦人Ken Griffin、新希望集團董事長劉永好、劉遵義、中金集團前總裁朱雲來、中大深圳公共政策學院院長鄭永年等。