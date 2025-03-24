李澤楷赴京出席官方論壇 名單列「中方企業代表」

多港企學者獲邀 與李強合影

根據中國發展高層論壇名單，李澤楷是中方企業界代表之一，並有上台大合照；根據一連兩日的公開議程，李無獲邀發言。央視片段顯示，開幕儀式上，他坐在財政司長陳茂波後一排，旁為諾貝爾經濟學獎得主Joseph Stiglitz。其他香港出席者包括港交所主席唐家成、中大前校長劉遵義、中電首席執行官蔣東強、港鐵主席歐陽伯權、瑰麗酒店首席行政總裁鄭志雯等。曾提出「香港玩完論」的摩根士丹利前亞洲區主席羅奇繼續獲邀出席。

其他有份出席開幕儀式包括港交所前總裁查史美倫、港鐵行政總裁金澤培、瑞房副主席羅寶瑜等。

內地部分傳媒關注李澤楷在碼頭風波期間現身北京，新浪財經一度刊文〈敏感時刻，李嘉誠次子現身北京出席重要論壇〉，但其後文章連結不能登入。騰訊網轉載深圳「直新聞」相同標題的文章，其後在標題句尾加「？」，則仍能登入。

《大公報》上周五刊出評論文章，不點名指有港企出售港口涉違《基本法》23條的原則性條文；港澳辦截至昨日無轉載該文章。

稱港內聯外通 陳茂波：多伙內地省市「出海」

陳茂波昨獲安排在下午一場研討會發表主題發言，他提及一國兩制下香港有內聯外通角色，可深化國際交往合作，也為全球企業創造更大商機。他表示，會繼續鞏固與歐美等傳統市場的關係，並全力開拓新市場，聯動更多內地省市共同「出海」招商引資。他又表示，港府提出以人工智能作為關鍵產業的戰略目標，相信憑香港創科優勢、國際資金數據和人才，加上區內城市的條件，香港可成為人工智能產業國際交流協作的匯聚地。

同場發言嘉賓包括對冲基金城堡投資（Citadel）創辦人Ken Griffin、新希望集團董事長劉永好、劉遵義、中金集團前總裁朱雲來、中大深圳公共政策學院院長鄭永年等。