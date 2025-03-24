10年3000投訴1檢控 民署：刑責損擔任法團意欲

民政總署表示，2023年曾檢控一名法團管委會秘書，該人涉嫌在訂立保險保單後未在限期通知土地註冊處長，被判罪成罰款。總署稱會按每宗個案實際情况考慮多方面因素，例如有否適時糾正失誤，徵詢律政司意見後決定是否檢控。

團體：署方常着自行入稟 靠業主自救

反圍標大聯盟發言人莊榮輝質疑，民政處執行法例時無懲處概念，他曾協助的個案中，署方經常着業主自行入稟，「那法例要來做什麼？」他批評民政處亦絕少運用《條例》賦予要求法團提交帳目等的權力，以海都樓大維修爭議為例，當局多番去信法團，惟無進一步行動，業主自行入稟才推翻大維修決議及解散管委會。莊促請民政處釐清什麼情况下需動用《條例》權力，倘屢勸不果理應執法。

立法會議員江玉歡則認為大廈管理始終屬私有財產問題，反對動輒處罰業主。她說，政府原則上應盡量協助業主管理物業，消除易生貪污的灰色地帶，包括推動大廈管理透明化、採用電子投票等。

立法會去年通過修訂《條例》，今年7月生效，引入新刑事罪行，法團管委會倘無保存採購文件、會議紀錄等文件可被罰款；亦就「大型維修工程採購」增加規定，採購決議須獲至少5%或100名業主親身投票通過。