明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

10年3000投訴1檢控 民署：刑責損擔任法團意欲

【明報專訊】政府過去10年接獲逾3000宗大廈管理投訴，根據《建築物管理條例》（《條例》）檢控的個案有一宗。民政事務總署回覆查詢稱，不少個案中法團經提醒已積極補救，強調法團職務一般是義務性質，倘因而負刑責，或影響業主擔任法團職務意欲。

民政總署表示，2023年曾檢控一名法團管委會秘書，該人涉嫌在訂立保險保單後未在限期通知土地註冊處長，被判罪成罰款。總署稱會按每宗個案實際情况考慮多方面因素，例如有否適時糾正失誤，徵詢律政司意見後決定是否檢控。

團體：署方常着自行入稟 靠業主自救

反圍標大聯盟發言人莊榮輝質疑，民政處執行法例時無懲處概念，他曾協助的個案中，署方經常着業主自行入稟，「那法例要來做什麼？」他批評民政處亦絕少運用《條例》賦予要求法團提交帳目等的權力，以海都樓大維修爭議為例，當局多番去信法團，惟無進一步行動，業主自行入稟才推翻大維修決議及解散管委會。莊促請民政處釐清什麼情况下需動用《條例》權力，倘屢勸不果理應執法。

立法會議員江玉歡則認為大廈管理始終屬私有財產問題，反對動輒處罰業主。她說，政府原則上應盡量協助業主管理物業，消除易生貪污的灰色地帶，包括推動大廈管理透明化、採用電子投票等。

立法會去年通過修訂《條例》，今年7月生效，引入新刑事罪行，法團管委會倘無保存採購文件、會議紀錄等文件可被罰款；亦就「大型維修工程採購」增加規定，採購決議須獲至少5%或100名業主親身投票通過。

相關字詞﹕圍標 民政處 建築物管理條例 大廈管理 法團

上 / 下一篇新聞

大廈管理408投訴 民政8調解1成功 10年成功調解率28％ 民政總署：轉介需各方同意
大廈管理408投訴 民政8調解1成功 10年成功調解率28％ 民政總署：轉介需各方同意
李澤楷赴京出席官方論壇 名單列「中方企業代表」
李澤楷赴京出席官方論壇 名單列「中方企業代表」
18區充電樁數量不均 最多差逾5倍 環保局：市場會據需求調節 環團指礙轉用電動車意欲
18區充電樁數量不均 最多差逾5倍 環保局：市場會據需求調節 環團指礙轉用電動車意欲
公共電樁少快充 業界：速度比數量更重要
公共電樁少快充 業界：速度比數量更重要
O．PARK1發生泄漏曾停收廚餘 環團倡研更多回收出路
O．PARK1發生泄漏曾停收廚餘 環團倡研更多回收出路
1980年值一層樓 古董平治房車「自焚」
1980年值一層樓 古董平治房車「自焚」
港深西部鐵路 兩地擬分開招標 陳美寶：研海底隧道委深圳助建
港深西部鐵路 兩地擬分開招標 陳美寶：研海底隧道委深圳助建
蘇醒見妹坐輪椅 兄始悉獲捐肝續命
蘇醒見妹坐輪椅 兄始悉獲捐肝續命
新工業聯盟冀助內企出海 設新科技生產線 「香港製造」招徠
新工業聯盟冀助內企出海 設新科技生產線 「香港製造」招徠
本地企業：冀聯盟可紓智能生產線人才荒
本地企業：冀聯盟可紓智能生產線人才荒
中學肇慶交流團8人中諾如病毒
中學肇慶交流團8人中諾如病毒
「香港醫院之父」黃漢威逝世
「香港醫院之父」黃漢威逝世
兼善里劏房戶獲安置 臥牀長者重嘗洗澡樂
兼善里劏房戶獲安置 臥牀長者重嘗洗澡樂
14歲少年墮樓亡 月內第五宗
14歲少年墮樓亡 月內第五宗
陳美寳：載人低空經濟需修例 安全為本
陳美寳：載人低空經濟需修例 安全為本
灣區熱搜：港奠新印刷術 色靚墨準成灣區標竿 減測試耗紙適用不同物料 長遠盼變國家工藝
灣區熱搜：港奠新印刷術 色靚墨準成灣區標竿 減測試耗紙適用不同物料 長遠盼變國家工藝
灣區熱搜：內地大馬講座踴躍 「因能解實際問題」
灣區熱搜：內地大馬講座踴躍 「因能解實際問題」
洗廁所機械人 代人類完成厭惡工作
洗廁所機械人 代人類完成厭惡工作
投資逾1000萬 已申4項專利
投資逾1000萬 已申4項專利
【Emily】煤氣推爐具立體貼紙 助失明者辨位置火力
【Emily】煤氣推爐具立體貼紙 助失明者辨位置火力
【Emily】逾百捐贈者 兩月集得300升 母乳庫將分發新生兒深切治療部
【Emily】逾百捐贈者 兩月集得300升 母乳庫將分發新生兒深切治療部
【Emily】旺角警署防騙壁畫 蕭澤頤收筆
【Emily】旺角警署防騙壁畫 蕭澤頤收筆
【Emily】港大醫學院同樂日 劉澤星打波又踢波
【Emily】港大醫學院同樂日 劉澤星打波又踢波
【Emily】屯門社區運動日 七欖健兒談成敗
【Emily】屯門社區運動日 七欖健兒談成敗