大廈管理408投訴 民政8調解1成功 10年成功調解率28％ 民政總署：轉介需各方同意

明報記者 鄭啟智

民政總署提供數據顯示，去年共接獲408宗涉及大廈管理的投訴，按年增加逾五成（見圖），其中8宗經民政部門轉介調解，當中1宗調解成功。按分區計算，中西區去年投訴最多，有121宗，其次是油尖旺及觀塘，分別有90及63宗，3區合計個案佔整體近七成。

團體稱糾紛性質難妥協 「哪有中間落墨」

政府近年推動調解，民政總署於2015年推出「大廈管理義務專業調解服務試驗計劃」提供免費調解服務，2017年將計劃恆常化。計劃10年來共處理53宗個案，即平均每年處理5宗，10年間成功調解的個案共15宗，成功率28%。民政總署表示，如爭議各方同意，民政處會轉介參與該計劃；調解能否成功要視乎雙方是否願意嘗試及接受調解，若任何一方拒絕透過調解達成協議，或要交由法庭裁決。現時政府尚有其他針對大廈管理的調解計劃，其中土地審裁處「建築物管理調解統籌主任辦事處」會為相關案件訴訟人轉介調解服務。

莊榮輝表示，近年利用大廈維修牟利的手法猖狂，而市民關注度增加，令投訴數字上升。對於調解計劃成效不彰，莊指出很多大廈管理糾紛的性質是難以調解，如法團拒絕召開會議、業主質疑「圍標」等，難有妥協空間，爭議雙方往往期望法庭「一錘定音」。「開會與不開會，誰才是（法團）主席，哪有中間落墨方案，怎樣調解？」他說，涉金錢糾紛的個案則相對較易調解，舉例曾有法團不滿聘用園藝公司管理不善，不願支付全數費用，最終成功調解。

議員倡簡單糾紛效星洲強制調解

立法會議員梁文廣亦認為，部分大廈管理糾紛牽涉法團權力等，各方關係緊張，較難調解，有些個案只是應土地審裁處要求才嘗試調解。他關注民政總署調解計劃的成本效益，稱10年來處理的個案及成功案例甚少，即使強制業主調解，亦可能變成「走過場」。

立法會議員江玉歡則認為市民不熟悉調解且缺乏信心，建議簡單糾紛如霸佔公用地方、滲水等，應參考新加坡強制當事人調解，並提供便宜、快捷的調解機制，「市民逼住去（調解），地位便會提升，制度便可以發展」。她又指，物業管理業監管局成立後，大廈管理投訴數字仍然趨升，反映現行監察系統有不足。

指市民多向物監局投訴 區議員指處理慢

經民聯南區區議員趙式浩則指出，由於物監局直接監管物管公司、有權除牌，近年不少居民直接向物監局投訴，惟處理速度緩慢，有個案投訴半年後無回音，他期望增加物監局人力和資源。

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