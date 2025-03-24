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港聞二

灣區熱搜：內地大馬講座踴躍 「因能解實際問題」

【明報專訊】一直致力於印刷標準化的香港印刷業商會，在特區政府文創產業發展處資助下，由商會屬下的印刷科技研究中心（APTEC）開展「色．式．識：灣區出發，盡顯世界色彩」項目，在大灣區推廣CTV印刷。3月4日廣州的華南國際印刷工業展覽會上，APTEC的講座座無虛席，不少參展觀眾對樣品印張饒有興趣。

「我們在香港、內地還有馬來西亞做過很多場講座推介CTV，業界都很關注，因為能實際解決到他們生產中遇到的問題。」APTEC總監彭安琪稱，去年分別選出19間印刷商參與「CTV先導計劃」，分別來自大灣區、內地其他省市和東盟國家，印刷商接受APTEC提供的實地培訓，達標後可取得「CTV認可印刷商」資格。

先導計劃印商：師傅反映易上手

有份參與先導計劃的中華商務聯合印刷（廣東）有限公司印前副經理林子健說，CTV易於掌握，「不同的前線師傅都反映很易上手，不用改換原有的管理系統，就可以印得更靚」。他表示，平時較難印刷的圖像暗處紋理，或是人臉皮膚顏色漸變，CTV呈現的效果更「滑」，現時中華商務聯合印刷主要於深圳印刷公司試用CTV，成熟後有望推廣至內地其他分公司。

APTEC指出，過去印刷業界、尤其是港資印刷商主要使用歐美主導的印刷標準，鑑於由國家建立自己的印刷色彩控制方法是一個長遠和重要的策略，香港印刷業商會和APTEC的長遠目標是令CTV技術成為中國主流印刷色彩控制方法，甚至將其拓展至國際印刷業界使用，從而奠定中國印刷業在世界的地位。

相關字詞﹕工藝 新質生產力 印刷業 大灣區

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