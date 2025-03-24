灣區熱搜：港奠新印刷術 色靚墨準成灣區標竿 減測試耗紙適用不同物料 長遠盼變國家工藝

明報記者 林迎

APTEC總監彭安琪向本報指出，印刷商「痛點」在於如何準確還原原稿顏色，除了常見的四色印刷，還有專色印刷（專色指無法用四色調成的顏色，例如金、銀），若要在不同紙張、不同材料都達到準確效果，是相當高的專業工藝。她表示，過去往往靠師傅「左試右試」，憑經驗採用不同的色彩校正曲線（curve），「美國多數是用『灰平衡』方法校正，香港主要用歐洲的『網點增大』控制方法，但也未能完全準確地控制顏色」。

源自美國 港煉成「新質生產力」

彭安琪介紹，CTV是一種基於光譜獲得的顏色數值來計算的印刷校正和色彩控制方法，可提升色彩還原度，使印刷品與原稿達到一致可靠的視覺效果。CTV最早源自美國，2017年發布為ISO 20654標準（Graphic technology - Measurement and calculation of spot colour tone value），但應用不廣泛。

塑膠金屬柔版印刷皆適用

「藏在深閨無人識，是我們將它發揚光大。」APTEC高級技術專員林冬南表示，CTV原本也用於四色及專色印刷，他發現亦適用於包括單色、雙色、專色、四色及多色（專色及四色同時印刷）等不同印刷方法，而且容易控制。「我們試過印紙張、塑膠材料、金屬，以及印刷標籤通常所用的柔版印刷，CTV都可以呈現到豐富的圖像。」彭安琪說，CTV可令圖像層次豐富、顏色漸變順滑、明暗對比強烈，用行內話叫做「印足色」，同時因印刷商易於校正顏色，類似「車頭紙」的測試頁廢品率更低，效率提升。

「我認為CTV是印刷業的『新質生產力』。」彭安琪稱，去年已有印刷商參與培訓，學習使用CTV（見另稿），未來希望CTV可應用在更廣泛的印刷領域，下一步會向設計師及品牌商推廣，因他們會關心設計作品呈現的效果，而這同時可將CTV的應用延伸至整個產業鏈。

11灣區印刷商參建色彩數據庫

此外，還有11間大灣區印刷商參與製作CTV色彩數據庫，現時APTEC已使用CTV為粉灰卡及單粉卡兩種印刷物料製作色彩數據庫，上載至國際色彩聯盟（ICC）並獲得認可。這是中國首次提交、亦是全球首套獲認可的粉灰卡和單粉卡色彩數據庫。

彭安琪強調，種種努力都是為推動CTV成為行業標準，去年1月，CTV已成為粵港澳大灣區首個印刷團體標準，標準名為「印刷流程控制的色調值（CTV）計算及應用要求」。現時，香港印刷業商會與廣東省印刷複製協會、澳門印刷業商會聯手，正申請CTV成為「灣區標準」，若獲有關部門批覆，將填補「灣區標準」中印刷業的空白。