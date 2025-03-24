明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：港奠新印刷術 色靚墨準成灣區標竿 減測試耗紙適用不同物料 長遠盼變國家工藝

【明報專訊】香港印刷業商會屬下印刷科技研究中心（APTEC）月初在廣州參加第31屆華南國際印刷工業展覽會，冀於大灣區推廣CTV（Colour Tone Value，色調值）印刷色彩控制方法。APTEC表示，行內已證實該方法簡單易用，且所印色彩層次豐富、漸變順滑、對比度強烈，業界皆讚賞「印足色」。目前CTV已成粵港澳大灣區首個印刷團體標準，APTEC將繼續推動成為「灣區標準」，長遠希望成為國家主流技術。

明報記者 林迎

APTEC總監彭安琪向本報指出，印刷商「痛點」在於如何準確還原原稿顏色，除了常見的四色印刷，還有專色印刷（專色指無法用四色調成的顏色，例如金、銀），若要在不同紙張、不同材料都達到準確效果，是相當高的專業工藝。她表示，過去往往靠師傅「左試右試」，憑經驗採用不同的色彩校正曲線（curve），「美國多數是用『灰平衡』方法校正，香港主要用歐洲的『網點增大』控制方法，但也未能完全準確地控制顏色」。

源自美國 港煉成「新質生產力」

彭安琪介紹，CTV是一種基於光譜獲得的顏色數值來計算的印刷校正和色彩控制方法，可提升色彩還原度，使印刷品與原稿達到一致可靠的視覺效果。CTV最早源自美國，2017年發布為ISO 20654標準（Graphic technology - Measurement and calculation of spot colour tone value），但應用不廣泛。

塑膠金屬柔版印刷皆適用

「藏在深閨無人識，是我們將它發揚光大。」APTEC高級技術專員林冬南表示，CTV原本也用於四色及專色印刷，他發現亦適用於包括單色、雙色、專色、四色及多色（專色及四色同時印刷）等不同印刷方法，而且容易控制。「我們試過印紙張、塑膠材料、金屬，以及印刷標籤通常所用的柔版印刷，CTV都可以呈現到豐富的圖像。」彭安琪說，CTV可令圖像層次豐富、顏色漸變順滑、明暗對比強烈，用行內話叫做「印足色」，同時因印刷商易於校正顏色，類似「車頭紙」的測試頁廢品率更低，效率提升。

「我認為CTV是印刷業的『新質生產力』。」彭安琪稱，去年已有印刷商參與培訓，學習使用CTV（見另稿），未來希望CTV可應用在更廣泛的印刷領域，下一步會向設計師及品牌商推廣，因他們會關心設計作品呈現的效果，而這同時可將CTV的應用延伸至整個產業鏈。

11灣區印刷商參建色彩數據庫

此外，還有11間大灣區印刷商參與製作CTV色彩數據庫，現時APTEC已使用CTV為粉灰卡及單粉卡兩種印刷物料製作色彩數據庫，上載至國際色彩聯盟（ICC）並獲得認可。這是中國首次提交、亦是全球首套獲認可的粉灰卡和單粉卡色彩數據庫。

彭安琪強調，種種努力都是為推動CTV成為行業標準，去年1月，CTV已成為粵港澳大灣區首個印刷團體標準，標準名為「印刷流程控制的色調值（CTV）計算及應用要求」。現時，香港印刷業商會與廣東省印刷複製協會、澳門印刷業商會聯手，正申請CTV成為「灣區標準」，若獲有關部門批覆，將填補「灣區標準」中印刷業的空白。

相關字詞﹕工藝 新質生產力 印刷業 大灣區

上 / 下一篇新聞