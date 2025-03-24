明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

投資逾1000萬 已申4項專利

【明報專訊】新加坡Primech Holdings主席兼行政總裁何建偉其實是香港人。2008年，他在香港創辦永駿國際控股有限公司，從事鞋履產品的設計、開發、採購和銷售業務，2015年成為上市公司。2017年底，他出售了永駿國際的大部分股權。之後，他利用套現的現金，在新加坡收購了兩間大型清潔公司，合併成Primeh A&P，另外再收購了比較小型的Maint-Kleen。

2021年，他成立Primech Holdings來控股。集團在新加坡擁有大量清潔合約，Primech Holdings其後於2023年在Nasdaq上市。去年5月，他再成立子公司Primech AI，負責洗手間清潔機械人的業務。何建偉表示，累積研發投資已超過1000萬元，並已申請4項專利。雖然機械臂是採購回來，但軟件和底盤等都是自行研發。

在新加坡，Primech AI已和一些清潔公司簽訂3份租賃協議，淡馬錫理工學院則表示需要多5部。還有另一家大學、公立醫院、商場、大型交通工具的車站等計劃採用。新加坡政府亦有多個部門要求看示範。至於集團旗下的清潔公司，估計亦需要大約100部，將來會在標書中寫明採用機械人Hytron Mini來清潔廁所，希望提高中標機會。

香港方面，Primech AI已和華懋物業服務簽署諒解備忘錄，Hytron Mini將會在後者指定的洗手間試行先導作業計劃。美國亦有酒店、賭場和大型工廠有意採用。另外，6月或7月可能運送一部到日本示範。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

大廈管理408投訴 民政8調解1成功 10年成功調解率28％ 民政總署：轉介需各方同意
大廈管理408投訴 民政8調解1成功 10年成功調解率28％ 民政總署：轉介需各方同意
10年3000投訴1檢控 民署：刑責損擔任法團意欲
10年3000投訴1檢控 民署：刑責損擔任法團意欲
李澤楷赴京出席官方論壇 名單列「中方企業代表」
李澤楷赴京出席官方論壇 名單列「中方企業代表」
18區充電樁數量不均 最多差逾5倍 環保局：市場會據需求調節 環團指礙轉用電動車意欲
18區充電樁數量不均 最多差逾5倍 環保局：市場會據需求調節 環團指礙轉用電動車意欲
公共電樁少快充 業界：速度比數量更重要
公共電樁少快充 業界：速度比數量更重要
O．PARK1發生泄漏曾停收廚餘 環團倡研更多回收出路
O．PARK1發生泄漏曾停收廚餘 環團倡研更多回收出路
1980年值一層樓 古董平治房車「自焚」
1980年值一層樓 古董平治房車「自焚」
港深西部鐵路 兩地擬分開招標 陳美寶：研海底隧道委深圳助建
港深西部鐵路 兩地擬分開招標 陳美寶：研海底隧道委深圳助建
蘇醒見妹坐輪椅 兄始悉獲捐肝續命
蘇醒見妹坐輪椅 兄始悉獲捐肝續命
新工業聯盟冀助內企出海 設新科技生產線 「香港製造」招徠
新工業聯盟冀助內企出海 設新科技生產線 「香港製造」招徠
本地企業：冀聯盟可紓智能生產線人才荒
本地企業：冀聯盟可紓智能生產線人才荒
中學肇慶交流團8人中諾如病毒
中學肇慶交流團8人中諾如病毒
「香港醫院之父」黃漢威逝世
「香港醫院之父」黃漢威逝世
兼善里劏房戶獲安置 臥牀長者重嘗洗澡樂
兼善里劏房戶獲安置 臥牀長者重嘗洗澡樂
14歲少年墮樓亡 月內第五宗
14歲少年墮樓亡 月內第五宗
陳美寳：載人低空經濟需修例 安全為本
陳美寳：載人低空經濟需修例 安全為本
灣區熱搜：港奠新印刷術 色靚墨準成灣區標竿 減測試耗紙適用不同物料 長遠盼變國家工藝
灣區熱搜：港奠新印刷術 色靚墨準成灣區標竿 減測試耗紙適用不同物料 長遠盼變國家工藝
灣區熱搜：內地大馬講座踴躍 「因能解實際問題」
灣區熱搜：內地大馬講座踴躍 「因能解實際問題」
洗廁所機械人 代人類完成厭惡工作
洗廁所機械人 代人類完成厭惡工作
【Emily】煤氣推爐具立體貼紙 助失明者辨位置火力
【Emily】煤氣推爐具立體貼紙 助失明者辨位置火力
【Emily】逾百捐贈者 兩月集得300升 母乳庫將分發新生兒深切治療部
【Emily】逾百捐贈者 兩月集得300升 母乳庫將分發新生兒深切治療部
【Emily】旺角警署防騙壁畫 蕭澤頤收筆
【Emily】旺角警署防騙壁畫 蕭澤頤收筆
【Emily】港大醫學院同樂日 劉澤星打波又踢波
【Emily】港大醫學院同樂日 劉澤星打波又踢波
【Emily】屯門社區運動日 七欖健兒談成敗
【Emily】屯門社區運動日 七欖健兒談成敗