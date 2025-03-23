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港聞

港聞二

談非緊急者使用急症室 前線醫：有只為領病假紙

【明報專訊】公營醫療收費檢討公布在即，方向之一是急症室改為分級收費，第三至第五類病人加價。醫管局邀請前線醫生討論急症室使用情况，有急症室醫生認為病人有緊急需要去急症室無可厚非，但觀察到確有部分人未必有緊急需要，舉例有人「不舒服在家休息，到晚上想起需要病假紙，就去急症室」，希望透過收費調整，引導市民改變就診習慣，集中資源照顧緊急需要病人。

彭鴻昌：有不當使用非濫用

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌說，目前急症室確有不恰當使用，但並非「濫用」，急症室是許多病人「由社區進入醫院的一個關卡」，現時普通科門診難預約，專科門診輪候時間長，社區基層醫療配套亦不完善，舉例部分插尿喉病人若導管鬆脫，多數選擇經急症室入院處理，「這些病人到急症室基本是第四、五類」。

醫生冀調整收費改求診習慣

醫管局前日舉行線上記者會，瑪麗醫院急症科顧問醫生徐錫漢稱，希望藉調整收費引導病人改變求診習慣，集中資源診治危急重症。他舉例，有病人上班時不適，待放工後到急診室求診，其實未必有緊急需要，部分人只為獲取病假紙。他不贊同以「濫用」形容部分病人，強調若病人經評估確有緊急需要，到急症室「無可厚非」。

醫管局家庭醫學統籌委員會主席梁堃華稱，輕症病人可考慮向家庭醫生求診，或到其他私營醫療服務，甚至社區藥劑師。她以傷風感冒為例，大部分人只是喉嚨痛或流鼻水，休息數天便可痊癒，但若發燒達38℃、吃退燒藥無效，甚至長者伴有氣喘和血含氧量低等症狀，就應及早到急症室求醫。

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