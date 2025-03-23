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港聞二

山旮旯古宅食餐探生態 24式探索沙頭角深度遊

【明報專訊】新界東北的沙頭角與印洲塘一帶村落，曾經熱鬧風光，過去數十年村民外闖，不少村落已荒廢，頹垣敗瓦背後，蘊藏豐富歷史和故事，有待發掘及推廣。有團體獲300萬元資助，探索可持續的深度遊模式，為沙頭角一帶鄉村設計24項活動，試驗以「說故事」為基礎，再加入不同元素，例如在百年大宅享用季節限定的精緻餐飲、兩日一夜露營活動，甚至試驗以「盲盒開箱」模式舉辦活動，為旅客提供24種旅遊體驗，亦可透過旅遊推動鄉郊活化。負責人相信24項體驗可建立香港鄉郊深度遊操作模式，也是進一步開放沙頭角的契機。

明報記者 馬耀森

舉辦活動的團體表示，香港要做到「無處不旅遊」，除要克服配套不足，亦必須發掘每個景點的特色，才可為每條鄉村度身訂做一個品牌，長遠建立口碑，並培養具消費力的顧客群，擺脫低價「鴨仔團」的競爭困局。團隊下一步會研究開拓外國遊客市場，冀本地鄉郊品牌在外國亦有「能見度」。

民間古蹟保育基金獲300萬資助 尋可持續深度遊模式

香港民間古蹟保育基金獲政府鄉郊保育資助計劃撥款300萬元，於2023年9月起至今年4月上旬，推行「印洲塘生態康樂旅遊圈可持續旅遊模式行動研究計劃」，在沙頭角、鹿頸、荔枝窩、鎖羅盤、谷埔老圍、榕樹凹及吉澳等地方，舉辦了24場公眾活動，試驗在商業運作下，發展具參考價值的深度旅遊模式。

倡建品牌 旅遊推動鄉郊活化

基金主席陳智遠亦是「活現香港」共同創辦人暨行政總裁，而活現香港主要舉辦城市深度遊導賞團，標榜擅長將沉悶的歷史課化作旅遊體驗。陳說，新界有600多條鄉村，蘊藏豐富歷史文化，有待發掘及推廣，但過去數十年村民遷出，不少鄉村已荒廢，周邊缺乏配套，若要將限制變成優勢，軟硬件均要配合。

陳智遠說，隨着沙頭角禁區開放，是時候為該區建立旅遊品牌，以旅遊推動鄉郊活化，而政府近年批出不少資助項目，例如復修荒廢村屋及增加配套，包括沙頭角一帶的荔枝窩、梅子林及谷埔等。香港民間古蹟保育基金團隊深入研究計劃涵蓋的地點，掌握其歷史及風土文化，為設計深度遊打好基礎。

「鬥平」難持續 拒做鴨仔團

陳強調，本地深度遊要擺脫低價「鴨仔團」模式，「鬥平無錢賺，即使有資助，如以平價或免費招倈一定受歡迎，但長遠不能持續，亦培養不到願意消費的客群」。他說，團隊設計的活動全部收費，部分不算便宜，例如在谷埔舉辦的「四季食桌」每人收費逾千元，去年11月的一場，宣傳推出兩天已爆滿，證明只要找對方式，即使地點偏遠，亦能成為旅客期待的活動。

本地農產入饌 酸菜配意國包

谷埔開餐收費逾千 兩天爆滿

事實上，谷埔本身已有餐廳在周六周日供應傳統客家菜，有不少行山客捧場。基金團隊設計的「四季食桌」並非簡單的鄉村晚餐，加入了新元素，例如以當地出產的天堂果入饌、將客家酸菜配搭意大利麵包等，成為獨特體驗，只有在谷埔才可嘗到。他認為風土飲食是活動核心，但遊客同時感受到鄉土人情和欣賞當地景致，不但令人願意長途跋涉深入「山旮旯」，「一年仲想去4次，因為每次都是不同季節，餐單隨時令食物變化，成為令人期待的旅遊體驗」。

「精緻餐飲」是24個項目之中的一種旅遊模式，其他活動則加入不同元素以提升旅遊體驗，當中兩個活動是兩日一夜的交友計劃，參加者在游走村落之間互相認識；部分項目加入攝影元素，參加者每人獲派發一部即影即有菲林相機，透過實體相片說故事，隨團有專家指導；平時人迹罕至的鄉村如鎖羅盤，其中一場活動安排村長及資深生態導賞員帶領參加者遊村，探索自然環境，更利用鄉村作自然學堂，即場以落葉製作托印布袋。

菲林相說故事 落葉托印布袋

陳智遠說，團隊花了大量時間蒐集各條鄉村的資料，再安排不同活動，才可做到重新演繹鄉村獨有特色，令旅客有「開箱」感覺；以鄉郊作為「實境學習」教室，亦促進了城鄉交流，令旅客重新認識鄉村，「去完想再去，因為不同季節去會有不同體驗」。

（城市保育）

相關字詞﹕沙頭角 盲盒 無處不旅遊 城市保育

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