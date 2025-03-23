訪內地IP娛樂公司 陳茂波籲拓港業務

【明報專訊】《財政預算案》提出未來5年推進逾30個文化知識產權（intellectual property，簡稱IP）項目。正在北京訪問的財政司長陳茂波昨日到訪在港上市的內地潮流文化娛樂公司「泡泡瑪特」（POP MART），與公司高級管理層會面，了解其業務狀况和發展計劃，並參觀其主題園區。該公司經營多個知識產權潮玩產品，陳茂波表示歡迎該公司在港開設更多實體銷售網絡及開拓更多元服務。
本港近年提倡發展知識產權，預算案提出檢討包括購入知識產權使用權的稅務扣除安排，促進相關產業和生態圈發展。陳茂波稱，欣悉泡泡瑪特利用本港作為平台，進軍區內以至全球市場，鼓勵該公司充分利用本港在資金、人才和專業服務等優勢，在港設立國際業務總部和財資中心，支撐其全球業務發展。
AI公司擬在港設國際總部
陳茂波同日到訪人工智能產品研發企業「智慧互通（AICT）」，參觀其最新高端產品，與公司負責人和科研團隊交流。政府新聞稿形容，該企業的智能感知方案廣泛應用於交通管理和低空經濟等領域，已獲包括北京及上海等城市採用，並透露該企業計劃在港設立國際業務總部和全球研發中心，正籌備在港上市。陳茂波鼓勵他們將其研發團隊及更多技術方案帶到香港，把業務拓展至全球其他市場。