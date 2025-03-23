訪內地IP娛樂公司 陳茂波籲拓港業務

本港近年提倡發展知識產權，預算案提出檢討包括購入知識產權使用權的稅務扣除安排，促進相關產業和生態圈發展。陳茂波稱，欣悉泡泡瑪特利用本港作為平台，進軍區內以至全球市場，鼓勵該公司充分利用本港在資金、人才和專業服務等優勢，在港設立國際業務總部和財資中心，支撐其全球業務發展。

AI公司擬在港設國際總部

陳茂波同日到訪人工智能產品研發企業「智慧互通（AICT）」，參觀其最新高端產品，與公司負責人和科研團隊交流。政府新聞稿形容，該企業的智能感知方案廣泛應用於交通管理和低空經濟等領域，已獲包括北京及上海等城市採用，並透露該企業計劃在港設立國際業務總部和全球研發中心，正籌備在港上市。陳茂波鼓勵他們將其研發團隊及更多技術方案帶到香港，把業務拓展至全球其他市場。