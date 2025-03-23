計劃承擔額料剩20億 房局：未用額度不涉實質撥款

公屋聯會副主席兼立法會議員梁文廣估計，政府已有替代品協助有關受眾，例如「簡約公屋」及過渡房屋，故不再延長計劃。他關注簡屋剛開始入伙，未能配合停止發放津貼時機，故希望待簡屋三分之一單位可作供應時始停發津貼。梁續稱，政府可考慮將計劃餘款投放至現有其他津貼，為搬遷至簡約公屋者提供援助，增加入住該類房屋誘因。

團體倡達「3年上樓」目標才停

香港大學經管學院講師阮穎嫻認為，政府可能在檢視試行計劃成效時，發現與目標有落差，並評估若計劃延長，有關餘款不足以應付需求，為更好運用資源，並隨着簡屋相繼落成，決定如期停止有關計劃。葵涌劏房街坊會期望政府達到公屋輪候「3年上樓」目標後才停止現金津貼。

截至今年1月底，政府已發放約55億元現金津貼，協助約11萬住戶，當中5萬多戶已獲編配公屋，還有4萬多戶正領取津貼。