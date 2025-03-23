輪候公屋津貼6月停 有長者憂無錢交租瞓天橋底

現金津貼試行計劃2021年6月展開，輪候公屋3年或以上的一般公屋申請住戶可申領津貼，金額為綜援上限一半，原為期3年，其後延長一年至今年6月30日。房屋局上月底回覆本報查詢稱，「基於審慎運用公共財政資源的原則」，暫無意延長有關計劃。財政司長陳茂波上月底也表明暫無意繼續計劃。

妻車禍後未能工作

退休夫領津貼重返職場

受訪住戶皆稱搬屋需花錢，並相信即將獲派公屋，不願申請「簡約公屋」或過渡房屋。67歲何先生兩夫婦居於逾100平方呎葵涌劏房，月租約5000元。何退休後，擔心積蓄長遠無法應付劏房租金，約3年半前申請公屋，當時靠積蓄及何太工作收入過活，惟何太前年遇上交通意外，造成腦部創傷、盆骨骨裂等問題，至今雖行動自如，但不時頭暈、頭痛，暫未能工作。同時，何先生的積蓄所剩無幾，因此他去年中申請現金津貼，每月獲2250元，及後重投社會工作，任職保安員，月入約1.3萬至1.5萬元。

何先生稱，當妻子得悉現金津貼將停止發放，曾問「無錢交租，會否瞓天橋底」，他希望計劃可延長，減輕租金負擔。何又透露，近日獲首次編配屯門區公屋，惟出入該屋邨時需上落樓梯，妻子盤骨曾受傷不便出入，他正向有關部門解釋拒絕首次公屋編配原因，目前仍領取津貼。

拒編配 津貼停

過動症兒子停興趣班

蕭女士的丈夫月入約2萬元，一家三口輪候公屋約9年，現居約150平方呎長沙灣劏房，月租約5000元。她說，今年首次獲編配黃大仙區公屋單位，但就讀初中兒子患過度活躍症，對陌生環境不安，故她拒絕有關編配安排，亦無申請覆核，本月起被停止發放每月2700元的現金津貼。

蕭女士稱，每月需花費約4500至6000元帶兒子到私家診所覆診，她為照顧兒子及符合公屋入息限額而未能工作，因此被停止發放現金津貼後，正考慮節省日常開支，例如減少兒子參加興趣班，惟擔心兒子減少活動後，難訓練集中力及釋放能量。

房屋局表示，當申領住戶拒絕首次公屋編配，現金津貼會停止發放；當拒絕公屋編配理由經房屋署覆核後被定為「可被接納」，現金津貼辦事處會恢復發放津貼，並補發暫停期間合資格領取的津貼。局方表示辦事處已完成處理至今收到所有有關覆核個案。

明報記者 蔡穎琳