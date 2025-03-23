夾斗車吊臂勾電纜 輕鐵受阻4小時 新規月初實施 新車須裝過高警示器

司機涉駕危險車輛被捕

事發昨早7時許，一輛載有雜草及樹枝的夾斗車沿天華路往天慈路方向行駛，至天城路交界時懷疑未收好吊臂，撞毁一段輕鐵架空電纜。警方接報到場，經初步調查後拘捕該名41歲潘姓男司機，由警員帶署扣查，案件由新界北總區交通意外調查隊第六隊跟進。

受事故影響，昨早來往天恆站至天水圍站及翠湖站的輕鐵服務暫停，3條輕鐵線需要改道，港鐵派工程人員搶修，約4小時後完成復修。港鐵期間安排免費接駁巴士接載受影響乘客，亦有加派人手到場協助。港鐵表示，由於輕鐵列車與其他交通工具共用路面，呼籲道路使用者遵守運輸署指引，注意道路安全。

田北辰籲盡快換充電列車

實政圓桌田北辰認為，戶外架空電纜時有意外，亦受行雷閃電等天氣影響，敦促港鐵盡快以充電列車替代，「一勞永逸」。他提到港鐵將在明年招標替換新一代列車，是投資充電列車和設施契機。他說港鐵去年約有170億元盈餘，沒藉口推卸責任，有信心港鐵落實替代方案，「相信佢唔會咁唔負責任嘅」。

翻查資料，去年1月屯門輕鐵安定站附近一架空電纜疑被垃圾車撞斷，導致輕鐵服務受阻近5小時；同年7月，一架吊臂車疑沒收好吊臂，撞斷元朗輕鐵水邊圍站附近一段空電纜，輕鐵服務受阻逾3小時。