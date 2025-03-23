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港聞

港聞二

4月嬰猝死 與父同牀口有嘔吐物

【明報專訊】一名4個月大男嬰昨早在香港仔華貴邨寓所昏迷，送院搶救不治。據了解，男嬰喝奶後曾與父同牀睡覺，其後被發現昏迷，嘴有嘔吐物。有兒科專科醫生提醒家長，初生嬰兒喝奶後應掃風或直立式抱，讓食物更易「落格」，亦不宜與成人睡在一起。

醫生籲餐後掃風 1歲內勿同睡

警方昨早9時許接獲男子報案，稱兒子在華善樓寓所昏迷。救護員接報將男嬰送往瑪麗醫院，搶救約兩小時後不治。警方調查後列送院時死亡，死因有待驗屍後確定。據悉，母親昨早為男嬰餵奶後離家工作，男嬰由父親接手照顧，兩人曾同牀睡覺，約1.5小時後父發現兒子昏迷，嘴唇發紫及有嘔吐物，遂報警。

仁安醫院兒科顧問醫生嚴秀泳估計，事件涉嘔奶窒息或有新陳代謝疾病等因素。她說，食道和胃部之間由賁門連接，防止食物從胃部倒流，但初生嬰發育未全，賁門不夠緊閉，平躺易嘔奶，或會令食物誤入氣管，造成阻塞。她建議家長餵奶後幫嬰兒掃背，亦可直立式抱約半小時，讓食物更易「落格」；倘嬰兒需躺下，應確保上半身高於腹部。若發現嬰兒嘔奶，則可扶着嬰兒側身睡，配合掃背讓奶從嘴角流出。

嚴秀泳亦指出，嬰兒喝奶後不應做如換片等過大動作，又提醒家長不宜跟初生嬰睡在一起，因兩者體重懸殊，加上嬰兒未懂轉身，容易被壓，建議嬰兒1歲才和家長同睡。

相關字詞﹕初生嬰兒 嘔奶 華貴邨

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