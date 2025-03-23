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移民展登記人數減 回流港人轉赴大馬

【明報專訊】國際移民及置業博覽昨起一連兩天在灣仔會展舉行。翻查資料，去年預約登記入場人數逾2.5萬，而主辦方昨回覆稱今年預約登記入場人數約1.5萬，即較去年減1萬，昨日入場則有約1.2萬人。有美國移民服務參展商稱近兩年人流較往年少，又說內地人諮詢比例增加，在到訪該攤位諮詢客人中佔約六成。亦有提供馬來西亞移民的參展商稱，近3個月有一半透過該公司申請往馬來西亞的港人，是從英美等地回流後再冀移民大馬。

國際移民及置業博覽今年踏入第六屆，是次有超過100家移民及房地產業內的國際和本地展商參與，涵蓋逾英、美、澳、加、東南亞等40個國家的移民資訊；亦舉行逾70場免費專家講座，講解移民策略和分析房地產投資趨勢。

移美展商：內地客諮詢佔六成

6屆均參展的美國投資移民區域中心，提供美國投資移民「EB-5」簽證相關服務。中心總經理黃先生表示，昨早有10多人到攤位諮詢，與去年相若，惟近兩年整體人流較往年少，他估計因要移民港人已落實計劃。他又觀察到今年特意從深圳、廣州等地來港觀展的內地人增加，內地客更佔諮詢客人約六成，大多是有子女的夫婦。

美國總統特朗普銳意削減國內移民數目，被問到客人有否相關顧慮，黃稱一定會有顧慮，更認為近期或成移美高峰期，因「EB-5」簽證目前投資門檻為80萬美元，暫估計門檻到明年不會變更，但及後金額或將提高，相信會有客人趕於門檻提高前移民。

首次參展的星匯國際則提供馬來西亞長期簽證「第二家園計劃」相關移居服務。創辦人鄧惠玲稱昨早逾50人到攤位了解服務，而該計劃近期剛更新，公司近3個月內處理的申請者中，約半是從英、美、加等地回流港人，共約數十人。她引述有從美國回流港人稱，當地消費愈趨昂貴、治安欠佳，故對移居大馬產生興趣。

英澳續熱門 家長憂港教育壓力

展覽主辦方向預約登記入場者發放的問卷調查結果顯示，移民英國及澳洲仍最受歡迎。鄧女士昨與朋友前來參觀展覽，她稱一家三口有意移民英國，其1歲半孩子出生前兩口子本無移民打算，惟覺得本港教育制度對學童壓力甚大，考慮到未來教育需要才萌生移民念頭，並稱有朋友已移英及當地教育不錯，故選擇英國。

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