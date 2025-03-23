Coldplay票印錯須親換捱轟 Cityline夜推新策 內地樂迷湧局長小紅書 增廣深換票點研快遞

【明報專訊】英國樂隊Coldplay下月初在啟德體育園主場館舉行演唱會，部分持1399元企位門票的樂迷接獲售票網Cityline通知稱「門票上的資料出現偏差」，須於首場演唱會前兩周內親身到指定地點換領新門票，逾百名受影響內地樂迷湧到文體旅局長羅淑佩的社交平台小紅書投訴。Cityline昨晚向受影響觀眾發新電郵，將新增廣州和深圳換票點及研究經快遞換票，並全額退回每張門票150元手續費。截至晚上7時，消委會接獲17宗相關投訴。
消委收17投訴 局方：已促處理
文體旅局昨午口頭回覆本報稱，「請向主辦機構及售票單位查詢」，至晚上發新聞稿稱高度關注，已要求Cityline快速和妥善處理，得悉已提出多項處理換票的補救安排，包括增加換票點、延長換票時間至演出前等，以回應受影響者訴求。
150元手續費全額退回
Coldplay下月8、9、11及12日在體育園舉行4場演唱會，為園區首個外國歌手大型演唱會。綜合持票觀眾網上資料，部分持1399元企位門票觀眾收到Cityline電郵通知，因門票上資料偏差，現有門票將作廢，需於3月24日至4月7日到本港7個指定地點換新門票。Cityline未提及具體「出現偏差」的資料，有網民比對後估計，需更換的門票均印有「VIP-FLORIS」字眼。
翻查資料，Klook早前曾發售2799元名為「FLORIS EARLY ENTRY EXPERIENCE」的演唱會套票，包含1399元企位門票、優先入場安排及Coldplay周邊等。
現場設換票櫃台 樂迷憂二手難換
是次演唱會將有不少海內外樂迷專程來港觀賞，大量持錯版門票內地樂迷於小紅書發文投訴。廣州樂迷Rosy批評Cityline非常不專業，不理內地設取票機、卻要求所有人來港換票。Cityline及後於昨晚8時許向受影響者發新電郵及於社交平台交代新安排，將在廣州和深圳的永東巴士服務中心新增換票點，以及活動期間提供現場服務櫃台換領，並研究經快遞換票，近日公布詳情；手續費約6至8周內全額退回。
陝西樂迷安女士稱，要提前到深圳換票影響行程，認為只要門票是真實應照舊容許入場。她又提到，Cityline在通知稱需出示取票編碼及密碼，但很多人從二手買家購票，擔心若無法聯絡買家便不能換票。
本報昨向Cityline查詢錯票原因、受影響人數，以及為何門票去年10月起發售至今才發現失誤，均未獲回應。