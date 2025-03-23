Coldplay票印錯須親換捱轟 Cityline夜推新策 內地樂迷湧局長小紅書 增廣深換票點研快遞

消委收17投訴 局方：已促處理

文體旅局昨午口頭回覆本報稱，「請向主辦機構及售票單位查詢」，至晚上發新聞稿稱高度關注，已要求Cityline快速和妥善處理，得悉已提出多項處理換票的補救安排，包括增加換票點、延長換票時間至演出前等，以回應受影響者訴求。

150元手續費全額退回

Coldplay下月8、9、11及12日在體育園舉行4場演唱會，為園區首個外國歌手大型演唱會。綜合持票觀眾網上資料，部分持1399元企位門票觀眾收到Cityline電郵通知，因門票上資料偏差，現有門票將作廢，需於3月24日至4月7日到本港7個指定地點換新門票。Cityline未提及具體「出現偏差」的資料，有網民比對後估計，需更換的門票均印有「VIP-FLORIS」字眼。

翻查資料，Klook早前曾發售2799元名為「FLORIS EARLY ENTRY EXPERIENCE」的演唱會套票，包含1399元企位門票、優先入場安排及Coldplay周邊等。

現場設換票櫃台 樂迷憂二手難換

是次演唱會將有不少海內外樂迷專程來港觀賞，大量持錯版門票內地樂迷於小紅書發文投訴。廣州樂迷Rosy批評Cityline非常不專業，不理內地設取票機、卻要求所有人來港換票。Cityline及後於昨晚8時許向受影響者發新電郵及於社交平台交代新安排，將在廣州和深圳的永東巴士服務中心新增換票點，以及活動期間提供現場服務櫃台換領，並研究經快遞換票，近日公布詳情；手續費約6至8周內全額退回。

陝西樂迷安女士稱，要提前到深圳換票影響行程，認為只要門票是真實應照舊容許入場。她又提到，Cityline在通知稱需出示取票編碼及密碼，但很多人從二手買家購票，擔心若無法聯絡買家便不能換票。

本報昨向Cityline查詢錯票原因、受影響人數，以及為何門票去年10月起發售至今才發現失誤，均未獲回應。