話你知：伊斯蘭律法禁收利息 不可投資豬肉產品

伊斯蘭中心首席教長Mufti Muhammad Arshad稱，禁止riba是伊斯蘭金融重要律法，交易建基於利潤共享原則；從業員應按宗教要求投資，英美等多個非穆斯林國家亦陸續發展此金融模式。他說，遵從伊斯蘭律法的投資稱為「清真投資」，禁止投資涉及酒、賭博、與豬肉相關產品，以及毒品和色情事業。

翻查英倫銀行網站，若穆斯林開立儲蓄帳戶，銀行會按伊斯蘭律法規定，將其存款作投資，並支付部分盈利。

英倫銀行列穆民存款作「投資」

根據立法會文件，伊斯蘭律法同時禁止具不可接受風險 （gharar）的商品或交易，造成風險的因素可由合約或交易的主要事項或條款不明確所致，舉例簽合約時，應禁止因缺乏資料而不向簽約方披露重要資料。

由於伊斯蘭律法學者有不同學派，就判斷某金融工具是否符合律法或意見不同，相關國際機構應運而生。2002年在馬來西亞成立的「伊斯蘭金融服務委員會」負責制訂伊斯蘭金融業務規範，以及促進伊斯蘭金融與國際體系融合，截至去年有185個成員，來自全球監管組織、國際跨政府組織及業內持份者，包括香港金管局。