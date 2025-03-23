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阿拉伯商會：港未認律法礙伊斯蘭金融 缺需求專才難展拳腳 促諮詢「對的人」

【明報專訊】政府上月更新人才清單，新增伊斯蘭金融專才等專業工種，讓他們經指定計劃申請來港時獲入境便利。阿拉伯工商協會主席希偉政（Lord Edwin E. Hitti）接受本報專訪表示，協會有不少相關金融專才，惟本港市場缺乏需求，「無人僱用他們」，只能從事伊斯蘭金融以外工作。他認為本港至今未認可《伊斯蘭律法》，穆斯林商人有感未受保障，來港投資意欲自然減少。他形容體制健全的香港猶如鑽石，相信重新「拋光」後，即找對的人建議正確方針，定能拓展伊斯蘭金融。

明報記者 施晉宇

本報向律政司查詢有否計劃認可伊斯蘭律法，以及會否擔心未認可該律法而可能導致本港競爭力不及鄰近地區。律政司發言人引述《仲裁條例》稱，在港仲裁可按當事人意願，選擇以伊斯蘭法律作為適用的實體法律解決爭議；亦可選擇熟悉伊斯蘭法律的仲裁員及律師代表等參與。發言人稱，近年律政司長及副司長多次外訪，其中不乏伊斯蘭國家，向外界宣傳本港多元化法律及爭議解決服務，並進一步了解外地持份者對本港相關服務的看法和需要。

律政司：在港仲裁 伊斯蘭律法適用

商會：違律法港法庭未必受理

伊斯蘭金融須遵從伊斯蘭律法規定，即符合按《古蘭經》及《聖訓》制定的法規，例如不可「錢生錢」等（見另稿）。希偉政表示，伊斯蘭金融貿易雙方一般會列明合約除受當地法律規管，同時要考慮伊斯蘭律法，以保障穆斯林商人，惟本港未認可伊斯蘭律法，舉例若伊斯蘭銀行向某公司批出貸款，其後發現該公司違反律法，用於賭博或酒類等業務，即使提出訴訟，基於本港法律無限制貸款用途，法院未必受理。

今屆政府擬拓展中東市場，包括伊斯蘭金融，特首李家超前年便率團訪問沙特阿拉伯和阿聯酋等地。希偉政稱，政府推動伊斯蘭金融意願良好，伊斯蘭世界對香港這國際金融中心一向熟悉並欣賞，因本港法制健全、透明度高及貪污少，但認為在伊斯蘭律法未認可下，本港缺乏「說好香港故事」基礎。他說，即使協會過去多年推動伊斯蘭調解中心及香港伊斯蘭指數，均未獲當局重視。

大馬有伊斯蘭金融法

律師會：港宜效獅城合約列條款

馬來西亞先後於1983及2013年落實《伊斯蘭銀行法》及《伊斯蘭金融服務法》。本身是穆斯林的律師會副會長黎雅明認為，若律政司要審視及修訂本港所有相關條例，估計需約4至5年，對本港欲追上全球伊斯蘭金融發展相當費時。他認為，相較馬來西亞在法例納入伊斯蘭律法，本港適合採取新加坡做法，即在合約列明符合伊斯蘭律法的條款，舉例禁止雙方收取利息，若日後其中一方以延遲付款為由強制收息，對方就可以違約為由興訟，相信對雙方有足夠保障。

「迪拜王子」阿里．馬克圖姆去年聲稱來港設立家族辦公室，身分遭質疑，其後據報他將不會在港開展業務。希偉政不點名說，阿里是被從事珠寶貿易的中介人包裝成「王子」，但阿里無管理家族辦公室經驗，事件影響阿拉伯世界對香港印象。他認為最重要是從經驗中汲取教訓，不重蹈覆轍，倡政府停止諮詢「錯誤的人」，讓協會等熟悉伊斯蘭金融的持份者參與，從國際角度而非本地人或機構重塑政策。

政府今年初宣布，沙特國民免簽證來港旅遊逗留期限延長至90天。全球有57個伊斯蘭國家，其中阿拉伯國家有22個，共約4.6億人口。希偉政期望政府逐步放寬更多阿拉伯國家的國民免簽證來港，否則現時經中國大使館轉介至入境處審批，一般需時約兩個月，增加阿拉伯商人來港成本。

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相關字詞﹕簽證 迪拜王子 伊斯蘭律法 伊斯蘭金融

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