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港聞

港聞二

在場拍攝 港台助理暴動上訴駁回 官：相集要全面，何不影晒示威者正面？

【明報專訊】2019年國慶日港島衝突，時任香港電台節目助理在示威現場被捕，經審訊被判暴動罪成監禁4年。被告不服定罪上訴，昨於上訴庭審理。被告在原審自辯表示，當日僅在場拍攝示威，以準備攝影作品集。法官昨日反問，若要準備全面的作品集，何不跑往示威者前方，「影晒佢哋正面？」法官指上訴理據無合理可爭辯之處，即日駁回定罪上訴許可。

上訴人梁家樂案發時為港台節目助理。上訴方大律師石書銘表示，梁希望成為攝影記者，以社會運動為題材累積作品；梁當時所攜相機無「zoom」功能，故在現場近距離拍攝。石又指，控方無證據證明梁利用照片鼓勵他人暴動，原審法官裁定梁參與暴動的看法太粗略（broad-brush），定罪不穩妥。

律政司：藉身處現場鼓勵

律政司高級助理刑事檢控專員劉德偉表示，從照片可見，梁拍攝時和示威者傘陣距離少於一米，即使警方用催淚彈驅散，梁仍在場逗留。劉又說，梁被捕後舉高雙手和大叫「我真係嚟影相」，惟控方並非指控梁有具體破壞行為，而是藉身處現場鼓勵其他暴動者。

上訴庭法官潘敏琦提出，梁拍攝的照片大部片拍到示威者背面，為何不拍攝示威者正面容貌。石書銘回應稱，梁的部分照片從示威者後方拍攝，亦拍到消防員和上班族，參與暴動不是唯一合理推論。石又指，如今看來，梁不應該置身暴動現場，「佢唔應該喺嗰度，但亦都唔應該坐喺（被告欄）後面」。

潘官表示，即使梁無示威裝備在身，不等於無參與暴動；因上訴理據無合理可爭辯之處，駁回定罪上訴許可，3個月內頒布判辭。梁須繼續服刑。

【案件編號：CACC 78/24】

（反修例風暴）

相關字詞﹕駁回 定罪上訴 暴動罪 國慶日 反修例事件

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