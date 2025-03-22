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律政司上訴駁回 羅健熙維持無罪 上訴庭接納原審指「或博政治本錢」 難證鼓勵集結

【明報專訊】2019年11月18日理大衝突期間，民主黨主席羅健熙涉在尖東一帶集結，審訊裁定非法集結罪脫，律政司後以案件呈述方式上訴。上訴庭昨頒判辭稱，原審法官練錦鴻忽視和未能「讀通」相關案例，「令人遺憾」；惟練官的誤解不影響裁決，並接納練官所稱，羅「可能」出於「博取政治本錢」身在現場，無法肯定他意圖鼓勵非法集會，最終決定維持羅的無罪裁決。

另外，同案時任台灣公視特約記者以及在2019年國慶日衝突被捕的港台節目助理，早前分別被裁定公眾地方藏武及暴動罪成，兩人提定罪上訴，昨分別被駁回申請（見另稿）。

羅：纏訟數年 現「放鬆少少」

上訴庭頒下書面裁決後，羅健熙在庭外表示現階段「可以稍為放鬆少少」，但沒有「特別好開心」的感覺，稱將來仍有很多事要處理，「會繼續做好我哋嘅工作」。

被問是否擔心律政司再提上訴，羅健熙說，過去幾年面對訴訟期間，「一路唔知道個結果」，無法好好規劃工作生活，「有啲辛苦」；惟在法律上，律政司有權再提上訴，因此「冇得擔心」，將以平常心應對，現階段「唔估太多住」，「之後再係點，就之後再算」。

律政司提兩問題

質疑原審「有悖常情」

區院原審法官練錦鴻早前裁決時表示，羅健熙之所以身在案發現場，是為了「提高知名度及囤積政治本錢」，無法斷定他在場唯一意圖是參與非法集結。律政司其後就兩條法律問題提出案件呈述上訴，第一條問題牽涉練官有否誤解案例，以為羅「須與在場示威者懷有完全相同的目的，或特定的額外共同目的」，令他錯誤聚焦於羅「囤積政治本錢」等目的；第二條問題為，練官有否錯誤考慮羅明知示威者抗拒警方執法，但依然選擇留在現場等因素，達到「有悖常情」的結論。

對於第一條問題，上訴庭表示，梁天琦案明確指出，控方只要證明被告有意圖做出「訂明行為」足可證案，但練官在裁決理由書未有全面引述案例相關段落。上訴庭又提到，練官在裁決援引梁國華案，指「3個人或以上集結在一起為了不同目的作出訂明行為，不足以構成非法集結」，卻無引述終院在盧健民案所作的相關解釋。

「誤解案例不影響無罪裁決」

上訴庭質疑，練官未真正掌握相關案例，以為控方除了要證明被告有意做出「訂明行為」，亦要跟集結者有「額外共同目的」，形容練官「忽視當時最新最具權威的盧建民案，但同時又未能讀通之前的梁天琦案和梁國華案」，「令人遺憾」。不過，上訴庭指出，練官是因無法肯定羅健熙有意鼓勵或號召非法集會而裁定無罪，練官對法律的誤解不影響最終裁決，因此不會回答首項法律問題。

至於第二條問題，上訴庭接納練官所指，羅健熙是政治人物，「有利用群眾觀感博取更多政治本錢的可能」，而且羅沒持有示威裝備和正面對抗警察，認為原審裁決並非有悖常理，下令駁回律政司上訴。

【案件編號：CACC177、217/22】

（反修例風暴）

明報記者

相關字詞﹕律政司上訴 案件呈述 非法集結 理大衝突 反修例事件 羅健熙 民主黨

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