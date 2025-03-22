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港聞

港聞二

母鋼琴陪學復陪練 自閉兒「絕望」變「絕妙」

【明報專訊】23歲的莫梓源患有中度自閉症，卻非常好動，唯獨彈奏鋼琴時會全神貫注。兩年前，他在父親的喪禮彈奏貝多芬的《悲愴奏鳴曲》，既告別父親，也治癒自己及母親。但母親Monica說，兒子學琴的路並不平坦，最初更曾遭鋼琴老師拒教，稱他「hopeless」（無希望）。事隔多年，兒子能演繹多首樂曲，老師改口大讚「marvellous」（令人驚歎）。這段由了無希望到了不起的旅程，令她更相信只要身邊人堅持不放棄，有特殊需要的孩子也可展現才能。

莫梓源1歲時確診中度自閉，有嚴重語言及社交溝通障礙，但自幼愛聽古典音樂。Monica憶述，兒子小時特別喜愛蕭邦的《幻想即興曲》及李斯特的《鐘》，在家會不斷反複聆聽這兩首樂曲。

琴鍵黏水果貼紙 引導逐指彈

Monica本身也懂得彈琴，見兒子喜歡古典音樂，又想到彈鋼琴能訓練小肌肉、手眼協調及專注力，這些正是自閉症患者的弱項，便開始教他彈琴。當時Monica準備不同水果貼紙，貼在不同的琴鍵，教兒子藉認水果來識別音符，引導他用食指逐一敲奏《一閃一閃小星星》。

老師一堂即拒教 母「陪學」給兩份學費

「但自己教不成才。」Monica後來請鋼琴老師教兒子彈琴，但老師只上了一課就拒絕再教，並說莫梓源hopeless不可教。她不想放棄，提議付兩份學費，請老師同時教自己及兒子彈琴。這個老師此後10多年一直教莫梓源彈琴，當她再問起兒子是否hopeless，老師改口大讚「是marvellous」。

一首曲靠聽靠記 一兩年「等閒」

「由了無希望到了不起，這是他的旅程，是很長的旅程。」Monica說，兒子不擅閱譜，學一首樂曲靠聽靠記，花一兩年是等閒事，為準備演出，近來更日練7小時。Monica不諱言，陪伴兒子學琴練琴過程總有失望、沮喪，但始終不可放棄，現時回望過去旅程，更令她相信只要身邊人一直不放棄，有特殊需要孩子也可展現才能。

勞福局與香港展能藝術會籌劃的多元共融藝術巡禮今天至4月5日於西九文化區戲曲中心舉行，一系列活動包括莫梓源會參與並彈奏7首樂曲的共融音樂會，更會與另一名表演者「四手聯彈」，另有41名展能藝術家參展的藝術展覽、舞台劇、共融藝術工作坊等。

明報記者 江麗盈

相關字詞﹕工作坊 舞台劇 藝術展覽 西九文化區戲曲中心 勞福局 音樂會 音樂 展能藝術

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