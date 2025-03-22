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港聞二

稱文化中心朱銘雕塑破損 考慮換新展品

【明報專訊】原於尖沙嘴文化中心外的台灣著名藝術家朱銘之雕塑《人間系列—排隊》，去年6月起被圍板圍封，康文署當時稱需復修。新任康文署長陳詠雯昨稱該雕塑破損，正考慮是否換上新展品。

雕塑2017年起展出，去年被圍板圍封，至昨日圍板仍有整組10個人形雕塑的圖片，上有「修繕工程進行中，期待再次見面」字句，圍板上的灰色告示則掩蓋兩個穿黃色雨衣的人物雕塑。

陳詠雯表示，雕塑出現破損，結構「可能出了些問題」，目前仍在修復，署方亦一直與朱銘美術館保持聯絡。不過，她說雕塑「擺放了這麼多年，我們都在考慮要不要將一些新的、其他展品給市民看，我們正在處理中，有新展品出現時，大家會看得到」。至於記者協會早前租用康文署轄下跑馬地人造草足球場以辦足球賽，後被署方以需即時維修為由取消訂場，陳詠雯重申場地因破損需維修，料本月底重開，屆時將按程序處理個人或團體的申請。

粉嶺安樂門街遊樂場年中開 設滑板場

康文署同時交代一批康文設施啟用時間，包括上半年開放的紅磡海濱休憩用地及毗鄰的建灣街花園、尖沙嘴海濱花園延伸部分，以及完成重建的九龍仔游泳池。至於西營盤海濱公園及完成重置的粉嶺安樂門街遊樂場，料均於年中開放，其中後者將設符合國際標準的滑板場。署方亦計劃於維園設首個「智能健身站」，並推展試行計劃，讓用戶存取個人運動數據及健康資訊。

對於打擊康文署轄下設施「炒場」情况，陳詠雯提及正計劃推出加強措施，但未必會披露詳情，以令炒家難以應對，強調措施會以不影響市民為前提。

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