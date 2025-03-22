6月首辦「非遺月」 康署籌劃航天展 署長：財赤下簡化程序濃縮節目 數量不減

場租檢討未完成

新任康文署長陳詠雯去年11月上任，昨日首晤傳媒。政府財赤下各部門均要節省開支，陳詠雯稱資源減少下署方節流方向包括簡化程序、將節目內容「濃縮地」呈現，但強調實際節目數量不減。至於署方去年已提及研究轄下場地加費，陳說仍在檢討，暫未敲定完成時間，署方上次檢討場地收費已是2013年，強調按收回成本的原則考慮，檢討場地成本與現有收費差距，同時考慮市民的負擔能力。

流行文化節 王菀之雲浩影演唱

署方交代來年重點節目（見表），包括4至7月舉行「香港流行文化節2025」，下月4日開幕禮將播放1991年電影《豪門夜宴》復修版，其後兩日將在尖沙嘴文化中心露天廣場舉行音樂會，歌手包括王菀之及雲浩影等；6月底邀請在港土生土長的印度裔棟篤笑藝人Vivek Mahbubani表演。

為配合內地6月的「文化和自然遺產日」，康文署同月推出首屆「香港非遺月」，舉行嘉年華、同樂日、展覽等介紹不同地區的非遺項目。陳詠雯舉例，東區將展示飲食相關製作技藝，包括「打麵」及豆品製作技藝。

籲參與全運23群眾項目

另外，因應今年11月底與廣東和澳門合辦全運會，康文署呼籲市民參與23項「群眾項目」，包括足球、籃球、圍棋、舞龍舞獅和廣播體操等，相關體育總會陸續開始甄選，其中「廣播體操」是根據口令或廣播做出指定動作，中國香港啦啦隊總會下月甄選香港代表。