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港聞

港聞二

醫局高層涉助友人中標 控：信息顯示知法犯法

【明報專訊】醫管局港島東聯網基層及社區醫療服務總監康佩玲，涉嫌採購病人教育動畫製作項目時修改項目規格及泄露機密資料，令友人投得逾13萬元項目。二人否認公職人員行為失當等4罪，案件昨在東區裁判法院開審。據控方開案陳辭，在採購過程中，康稱會盡其所能協助友人中標，並向對方發送其潛在對手的動畫連結；控方認為康的信息顯示她清楚這樣做或涉利益衝突和違法。

稱盡力相助 發潛在對手動畫連結

首被告為康佩玲（59歲，顧問醫生），次被告陳立怡（48歲）為多媒體自由工作者。康被控一項公職人員行為失當罪及兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪；陳被控一項協助、教唆、慫使或促致另一人干犯公職人員行為失當罪。控罪日期介乎2021年5至12月。

開案陳辭指康佩玲1991年獲醫管局聘用，2012年7月她晉升為律敦治醫院老人科顧問醫生。自2015年7月，康被指派為港島東聯網基層及社區醫療服務總監，負責監管東區醫院在內的社區及病人資源部。約2018年，康與陳認識，二人其後保持聯繫，經常透過手機通訊，有18個共同群組。

稱只想與次被告合作 無申報利益

開案陳辭續指，康為第15屆「港島東醫院聯網醫社合作網上研討會」委員會顧問之一，2021年5月獲建議使用剩餘的13萬元贊助，製作5個與病人教育有關的動畫，以發布於研討會網頁上。於項目採購過程中，康在WhatsApp稱只想與陳合作，會用盡所能協助陳取得項目。康亦指示下屬向陳索取報價，提醒陳提交報價前讓她過目。

2021年11月，康在項目規格上要求需有額外經驗，隨後告知陳稱有助於她。康同時着陳修改計劃書，和向陳發送其他供應商提供的動畫連結及其評論。其後康在評估表中表明只有陳達到所有技術要求，最終陳以132,500元中標。在案發期間，康無披露她與陳的關係和潛在利益衝突。二人被廉署拘捕後，陳警誡下承認康為她朋友，知道由康發起和協調項目。審訊下周一續。

【案件編號：ESCC 875/24】

相關字詞﹕東區裁判法院 代理人意圖欺騙其主事人而使用文件 公職人員行為失當 自由工作者 多媒體 顧問醫生 醫管局

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