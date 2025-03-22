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造影診斷近一成人「甩底」 醫管局：改革後不赴約照收費

【明報專訊】最快下周二公布的首階段公營醫療收費改革，包括擬推磁力共振掃描造影（MRI）、電腦掃描造影（CT）等複雜影像診斷非緊急服務按項收費，主要影響門診病人。醫管局質素及安全總監黃立己昨表示，近年接近一成病人在預約了公院CT、MRI等放射服務後「甩底」，並透露未來如果病人不主動提前取消，公院會照樣收費。他稱調整收費盼減少此類個案，並強調收費調整後，將維持公帑高度補貼。

有關注病人權益的組織稱，部分病人或因公院輪候時間長，最終選擇去私營醫療巿場接受服務，並非因免費而「甩底」，質疑收費方案未展開公眾諮詢。

社協：「甩底」或非因收費

促諮詢公眾勿要市民硬食方案

醫管局昨舉行傳媒講座介紹現時公院放射科服務使用情况，指本港人口老化、慢性疾病年輕化趨勢下，放射服務需求不斷增加，CT、MRI及超聲造影檢查過去10年皆供不應求，以CT為例，2023/24年度約有69.1萬人次的病人需要服務，惟實際服務僅61.1萬人次，差距達8萬人次（見圖）。

黃立己稱，醫管局持續透過不同方式提升放射科服務措施，惟仍難改善供需失衡，望探討逐項收費可行性，妥善運用資源。他續強調，收費改革後的醫療服務將維持高度補貼，並會考慮市民承擔能力。

黃透露，近一成病人預約了公院放射服務最終無使用，導致名額浪費，「逐項收費其中一個目的是希望可減少這類個案，如果病人不主動提前取消，我們照樣收費，相信他會比較珍惜檢查機會」。

醫管局放射科統籌委員會主席李醒芬說，留意到部分病人未必真的需要有關放射服務，舉例部分有腰痠骨痛症狀的病人輪候檢查期間，透過物理治療改善情况，但因「可能照下安心點，繼續做檢查」。李補充，公院CT、MRI及超聲造影的第二優先類別個案輪候約為半年，希望能透過收費改革，減少例行個案，集中更多資源照顧更緊急病人。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌則表示，公院放射服務輪候時間過長，部分病人如腫瘤病人或最終選擇私營服務，並關注現時取消預約的途徑是否方便，指收費與否或不是病人「甩底」的原因，質疑逐項收費的成效。他續稱，醫管局和政府日前曾就方案原則諮詢病人組織，但未展開公眾諮詢，「係咪政府決定什麽是合理比例，市民夾硬接受呢？」

相關字詞﹕電腦掃描 磁力共振掃描 醫管局 公營醫療收費檢討 放射科檢查

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