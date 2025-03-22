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楊何蓓茵：削職不裁現職公僕 評核「可揸更緊」

【明報專訊】立法會昨日討論《財政預算案》提出削減公務員職位及凍薪安排，公務員事務局長楊何蓓茵表示，削減職位不會裁減現職公務員，故不會影響公共服務；至於資助機會需否隨公務員凍薪，楊何蓓茵說，若機構的資助款項直接與公務員薪酬掛鈎，撥款不會增加，但機構可自行決定如何運用資源。

議員：3年僅32人不獲增薪

「公務員及資助機構員工事務委員會」會議昨日討論預算案有關公務員事務的事宜，實政圓桌田北辰引述政府數據稱，2020至2023年3個財政年度，十多萬名公務員僅32人因工作表現欠佳不獲增薪，建議檢討一個名副其實、可衡工量值的評核機制。楊何蓓茵回應，數據反映工作評核方面有「可以揸得更加嚴嘅地方」，認同需檢視，又說與部門首長多次提及要做誠實評核，否則過分升高員工評核，對增薪不好之餘，對人事管理、公務員士氣都有影響。

勞聯林振昇關注削減編制對公共服務造成影響，舉例救生員等人手不足導致公共泳池關閉等。法律界林新強則關注司法機構人員編制會否受影響，稱現時法官有約兩成空缺。

楊何蓓茵表示，無論職位是否有空缺，各部門亦要檢視其需要，若可削減的職位有人正任職，便可調任該公務員；又強調會維持公共服務的必要職位，將繼續招聘。至於司法機構，她稱法官編制由司法機構自行管理，若法官有相等於公務員首長級職位要開設，仍須到立法會財委會申請。

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