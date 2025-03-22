建制紛辦兩會分享會 工聯會經民聯提「當家人」

教聯會籲加强愛國教育

蔡冠深倡加強軟實力建設

教聯會主席、港區人代黃錦良昨說，未來香港要發揮樞紐作用，並加強愛國主義教育及培養國際化人才。出席教聯會分享會的人代鄺美雲建議，整合抗戰遺址建立「國家記憶走廊」，推出港澳青少年國情研學認證計劃。全國政協、廠商會長盧金榮昨在香港菁英會舉辦的分享會表示，中央今年訂下經濟增長5%目標，考慮到穩就業、防風險、惠民生的客觀需要，同時有經濟增長潛力支撐，他相信中國經濟長期向好的基本趨勢沒有變，也不會變。

蔡冠深周一在中總兩會分享會提及，除了經貿、金融及專業服務，香港可拓展在教育、科技、醫療等的國際合作，並加強影視、藝術及體育等「軟實力建設」。他提及，國家明確支持民營經濟及保障民營企業合法權益等，相信可激發市場活力。

工聯會理事長黃國前日在常務理事會的分享會說，要有當家人意識，「要當運動員，不是裁判員」，並堅定支持特區政府依法施政。經民聯則提及，香港應以「當家人思維推進大灣區機制創新和對接，以只爭朝夕的緊迫感真抓實幹」，並重點建議加強區內文體旅合作。

香港美國商會今年繼2023年後將再辦解讀兩會活動。理大及港專下周一是連續第三年合辦高教界聯會分享會，理大校長滕錦光、浸大校長衞炳江、教大校長李子建和港大醫學院長劉澤星等將出席。