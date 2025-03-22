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嶺大將建增城校 理大尋重商佛山校

【明報專訊】本港多間大學相繼在內地開辦分校。據廣州市發展與改革委員會（下稱廣州發改委）本月公布的「2025重點建設項目計劃」，近千個項目中包括增城區將籌建「香港嶺南大學（廣州）」項目。嶺大昨回覆本報稱，該校鄰近未來北部都會區產學研生態圈及深圳灣口岸，冀充分利用地理優勢，探討籌建新校園，提升學術和研究實力。

科大廣州校二期開工

廣州發改委文件亦提到，位於南沙區的香港科技大學（廣州）二期工程項目處於「新開工」階段。翻查南沙區政府去年5月公布的「工程可行性研究報告審批前公示」，該工程總建築面積達729,941平方米，包括建造教室、微納系統製造中央實驗室及全海洋動力實驗室等，建設費約69億元人民幣。

該校日前公布，已獲批增設4個本科、5個碩士課程及一個博士班，本科課程涵蓋人工智能、數據科學與大數據技術、機器人工程、金融科技，以及微電子科學與工程等領域。

另外，國家教育部中外合作辦學監管工作信息平台顯示，「北京師範大學—香港浸會大學聯合國際學院（UIC）」今月獲國家教育部批准，更名「北師香港浸會大學」。

理工大學2019年與佛山市政府簽署諒解備忘錄，籌建理大（佛山）校園，後來會談暫停。理大昨回覆，將積極尋求與佛山市政府盡快重啟討論。

自資院校方面，恒生大學早前在校網公布招聘「內地辦事處行政主任」，提到該校內地辦事處於廣州南沙新興中央商務區及未來科技創新樞紐，將助師生及畢業生在內地發展。

相關字詞﹕恒生大學 北師香港浸會大學 香港科技大學（廣州） 嶺南大學 內地分校

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