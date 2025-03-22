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港聞一

憂搶屋拒復婚斬前妻 六旬翁囚5年8月

【明報專訊】六旬翁跟內地來港妻子離婚後對方提議再婚，他憂自己的公屋單位被搶走而拒絕，至2021年某日雙方爭執，他追斬前妻至血流披面，傷及面部神經。六旬翁早前承認有意圖而傷人罪，案件昨在高等法院判刑。法官表示，本港居住環境擠迫，被告有怨氣「可以理解」，接納沒有「邪惡」意圖，但被告以致命武器犯案，且施襲持續一段時間，判監禁5年8個月。

官稱理解被告怨氣 但武器可致命

被告張家翔（現69歲，保安員）原被控企圖謀殺罪，控方早前改控有意圖而傷人罪，被告上周五（14日）承認控罪。法官陳慶偉昨判刑稱，事主曾跟被告討論再婚以申請新的公屋單位，此想法令被告不滿，最終干犯本案。陳官分析，本港居住環境擠迫，被告有怨氣「可以理解」，接納被告沒有邪惡和險惡的意圖，亦無預謀犯案。

事主頭留疤無永久殘障 被告認罪減刑1/3

陳官又提到，被告施襲行為令事主頭部留下明顯疤痕，但沒永久殘障，認為事主傷勢「不是非常嚴重」。但陳官亦指出，被告以致命刀具犯案，而持續施襲行為屬加刑因素，決定以監禁8年6個月為量刑起點，因應被告認罪減刑三分之一至監禁5年8個月。

被告的承認案情提及，張姓事主2004年為被告誕下女兒，兩人5年後於本港註冊結婚，維持至2020年結束，但仍繼續同住馬鞍山耀安邨耀榮樓單位。2021年6月21日，兩人在家因金錢和再婚問題爭執，事主被追斬至面部、頸部和手部流血。同日，事主送院發現左手腕和手指有多處傷口，左前臂、面部、耳朵等亦破損，並傷及面部神經，至同月23日出院。

【案件編號：HCCC 107/23】

相關字詞﹕高等法院 公屋 有意圖而傷人罪

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