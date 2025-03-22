兩童危坐外牆 父母被捕 疑自取匙開窗花 防虐兒會倡多培養危機意識

社署發言人回覆查詢稱，社署社工已接觸兩名男童的家人，了解其家庭狀况，並會就事件適切跟進及提供協助。32歲李姓父親及29歲陶姓母親涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略被捕，由警方帶署扣查，案件由大埔警區刑事調查隊跟進。

事發昨早10時許，綜合網上片段，兩男童分別坐在4樓外牆石壆及3樓冷氣機台，有人從4樓單位伸出右手，坐在石壆男童慢慢站起握着該手，於窗邊的警員亦伸手協助將該男童救回單位；坐在冷氣機台、雙腳凌空的男童不時向上望，沒有大動作，在4樓的警員上半身在窗外，疑持續與他交談。

其後消防「飛將軍」從4樓爬出，小心翼翼往下至3樓冷氣機台，用繩索套在男童身上，將他抱起放至4樓石壆，單位內消防及警員合力將男童救回屋內，「飛將軍」其後亦攀上4樓返回單位。現場所見，3樓單位曾被消防破門，屋邨辦事處其後派工人維修。

前晚兩子扭計 事發父母正睡

獲救兩兄弟沒有表面傷痕，其後由父母陪同登上救護車送院檢查，警方調查後將父母拘捕。據悉，前晚兩兄弟「扭計」，一家四口至凌晨時分始入睡，事發時父母仍在睡覺，兄長取匙開窗花，並帶同胞弟爬出窗外，街坊發現事件報警求助，父母聽到嘈雜聲起牀，兩兄弟已在危險位置。

狄志遠料兩童暫住院舍 盼部門做好安排

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲稱，難考究兩童爬出原因，但3至5歲幼童較活躍、好奇心旺盛，惟危機意識較低和薄弱，父母應盡量在視線範圍貼身照顧，又提及涉事單位有窗花，反映父母於家居安全有警覺，但提醒鎖匙避免放在幼兒可拿到地方，亦要在日常培養危機意識，讓他們了解什麼情况危險及有嚴重後果。

社福界立法會議員狄志遠形容事件令人震驚，雖不了解涉事家庭背景，但5歲兒童已有警覺，單純貪玩或發脾氣機率低，憂慮會否持續受虐或長期受壓致有「逃走意識」或做出匪夷所思行為，涉事家庭的問題或較複雜，惟具體需社署及社工介入，估計兩兄弟短期內很可能安置在兒童院。他期望相關部門或機構深入了解，為兩兄弟作最好安排。狄亦向家長呼籲，處理小朋友問題有時較複雜，如可及早向學校或專業人士求助，可減低出現不幸事件的「風險位」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676