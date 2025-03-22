工聯會黃國：保障平台工作者 應看有否支配關係

倡參考內地法院案例

黃國引述最高人民法院去年底發布的指導案例指出，判斷平台與外賣員間有否勞動關係，要視乎平台對外賣員有否支配地位，例如外賣員須按平台規矩工作、按平台演算法計算收入、平台設獎罰制度等，雙方即存在勞動關係。翻查相關案例，當中也提到即使外賣員註冊成個體戶簽訂承攬、合作協定，雙方勞動關係仍然存在。

黃認為本港討論平台工作者保障應參考內地案例的定義標準，「控制員工應該當是僱傭關係」。他說，較便捷方式是修訂《僱傭條例》；至於英國、新加坡等地為平台工作者另訂就業身分的做法，因其享有權益未及僱員，並非理想做法，「基層工作應該有保障」。他希望當局至少今年內確定提高保障的方式。

黃國又指出，內地有8400萬人從事平台工作，外賣車手佔1000萬人，內地保障外賣員的法規較香港好，譬如倘內地平台想改變演算法，現時須公開其方程式，與包括工會在內商討，「不可以自己說了算」。工聯會今年7月將舉行圓桌會議，邀請內地工會來港，並會邀請政府、勞工界、學者等出席。

另外，外賣平台戶戶送撤出香港，工聯會屬下工會至今收到200名外賣員求助，大多想爭取遣散費等權益，黃國說他們加入平台時間各異，部分人曾與平台有過不同協議，工會仍在整理資料研究如何協助。