ComplexCon開鑼 門外現黃牛黨 聲稱200元收買600元轉售入場手環

ComplexCon門票介乎388至4988元不等，觀眾憑票可換領入場手環。記者昨於亞博場外吸煙區發現數名操普通話人士收買入場手環，每條200元，並放售昨天入場手環，索價600元。記者接觸該人，對方稱未有手環在手，着記者先留下微信再聯絡。該人士其後在微信聲稱也有昨晚演唱會門票，售價1200元，惟未肯拍下門票照片供記者確認。

ComplexCon設潮流市集和演唱會，去年首於香港舉辦，吸引約3萬人入場，今再獲文體旅局「文藝盛事基金」資助在港舉行。Complex中文行政總裁及創辦人兼ComplexCon香港主辦人胡陳德姿表示，今年部分門票開售數分鐘已售罄，預料入場人次會較往年多一至兩成，達3.5萬人次。副政務司長卓永興在開幕致辭稱活動體現香港作為國際藝術文化交流中心的定位。

活動設VIP套票，定價4988元，包括3晚演場會入場門票及提早兩小時進入潮流市集，購買500款限量商品，買了套票的Alan昨午1時多已入場，花約600多元購買NJZ限量產品，包括T-shirt、鎖匙扣等。他說毫不「肉赤」，「（NJZ）咁難得嚟香港，幾多錢都唔肉赤」。