灣區手記：回水 ／文：尚東美

前陣子歌神張學友的廣州站演唱會臨時取消，主辦方宣布既退票錢，也退交通住宿。剛巧有香港朋友因搶到廣州站演唱會門票，當日專門請假來到廣州，到了廣州才收到取消通知，結果失望不特止，還被主辦方的回水規則「落井下石」。

據朋友提供內容，交通方面的回水只限機票及火車票，住宿的回水，除了房費上限800元人民幣，還要酒店出具填上主辦方公司名稱的發票、提供有退票者姓名及顯示落單日期時間的訂房確認文件，以及酒店提供的住宿帳單，估計主辦方目的是為了避免有人在已知表演取消後還訂酒店，以及不負責酒店其他服務費用的安排。

但朋友對此卻感不滿，一來他是坐跨境大巴到廣州，二來因為鮮有北上，酒店是找當地朋友代訂，第二天離開時，主辦方又未公布退票安排，弄得他要事後問酒店能否補回相關資料，「從香港到廣州不是只有飛機和火車吧，再說了，內地人可能習慣用平台訂房，辦這些資料駕輕就熟，但不是每個香港來的都知道」。

其實表演臨時取消誰都不想發生，也聽得出朋友的抱怨更多是因為「敗興而返」。不過這也反映隨着愈來愈多香港及內地市民跨境看表演，一些相關的售後服務可能也需要與時並進了。

文：尚東美