九市速遞：南沙新政護營商環境 提供住宿交通資助 吸引大學生考察面試

其中，紀委監委就政府工作人員干擾企業經營、漠視企業訴求、增加企業負擔等行為加強監管，公布監督與舉報電話和網址；區公安分局設24小時護企專線；區法院、區檢察院及區司法局在司法服務機制、法律支持和維權指導等為企業給予更多支援；區市場監管局開通審批綠色通道，非現場核查類行政許可一個工作日內完成；區政務和數據局及區綜合執法局完善服務機制，以便利和不干擾企業經營為先，杜絕工作人員拒協助、亂罰亂查等行為。

南沙區委書記劉煒在推介會上表示，南沙法治建設沒有「完成時」、只有「進行時」，企業是南沙發展的最佳合伙人和代言人，南沙將一如既往完善提升法治化營商環境，讓廣大企業安心發展。

除了保障企業經營，南沙亦宣布一連串攬人才新政，包括在校生於南沙考察可享3晚免費住宿；應屆及離校兩年內未就業大學畢業生到南沙面試可享7晚住宿費全免；入職或創業者享15晚免費住宿。同時為跨省市大學生提供交通資助，包括港澳地區大學畢業生享300元人民幣補貼，另有生活補貼、免租及租金優惠等福利；招聘人才的企業也可獲補助。