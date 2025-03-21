指大狀失職 暴動罪女生上訴駁回

案件由上訴庭法官彭偉昌、潘敏琦、彭寶琴審理。上訴人蘇家玉被判囚3年半，據悉已出獄。上訴方原有4個上訴理據，昨只提出一個、即在原審代表蘇的辯方大律師嚴重失職，包括無清楚對蘇說「（審訊時）一定要畀證供」，令她失去脫罪機會。

大狀團隊曾言供辭牽強 女生原審不作供

法官、上訴方、律政司一方昨在庭上引用上訴人誓章、辯方在審訊前的會議紀錄，探討辯方大律師是否涉失職。法官彭寶琴指出，會議中辯方大律師團隊有成員對蘇說，她的供辭說法牽強；上訴方回應稱相信這句話是由大律師的徒弟所說。潘官又稱，辯方或認為若蘇不作供，可更有彈性設計策略。法官彭偉昌亦稱，倘蘇作供，法官以壓倒性證據推論，「可能講咗仲死多兩錢重」。

上訴方批評，有人指蘇的供辭說法牽強，但辯方原審大律師其後沒以模擬盤問等方式與蘇探討其證供強弱，就決定任由她不作供。不過法官彭寶琴稱，除非被告本身說法強而有力、但辯方大律師的意見令她以為作供後會讓人對她嗤之以鼻，這樣才算被誤導，而在本案蘇可能也自知說法牽強。上訴方又質疑辯方大律師沒考慮認罪方向；法官彭寶琴回應稱，辯方大狀已提及認罪可獲20%至25%減刑。

律政司一方稱，根據會議紀錄，蘇當時擔心自己​在盤問下動搖、怕會被公開羞辱、也怕因口齒不伶俐說錯話，所以不作供；加上辯方大律師在會議向蘇解釋勝算，因此辯方做法「不是嚴重不稱職」。上訴庭聽取雙方陳辭後，駁回上訴申請。

【案件編號：CACC 151/22】

（反修例風暴）