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港聞

港聞二

返港探病母被捕 青年暴動囚45月 無證據用暴力 官：戴手套口罩證有意暴動

【明報專訊】2019年8月31日，21歲青年涉嫌在灣仔軒尼詩道近天樂里一帶參與暴動被捕，之後「踢保」離港到日本生活，前年返港探望病母時被拘捕起訴。事隔逾5年，被告上周在區域法院承認一項暴動罪，案件昨日判刑。法官表示，雖沒證據顯示被告使用暴力，但當時他不僅戴着手套和口罩，其背囊亦有手套口罩，「顯然有意圖直接參與暴動」。法官以監禁5年為量刑起點，因應被告認罪減刑，判囚45個月。

求情稱案件影響移日 僱主願再聘

現年27歲的被告陳煒堯原於日資會計公司任職，現已請辭。法官張潔宜引述辯方求情稱，被告精通日語，希望到日本工作，並獲讚賞為人善良、工作認真，其僱主日後亦願意再聘請他。張官又提及，辯方力陳被告在本案無擔當主導角色、無暴力行為、案發時管有物品亦不具攻擊性，並希望法庭基於認罪及案件影響被告移日計劃等因素，酌情輕判。

張官判刑時指出，從涉案片段可見，案發時跟警方對峙的人數超出在場警力，當中有人破壞《大公報》辦公室標誌，亦有人回擲警方的催淚彈。張官認為，雖沒證據顯示本案暴動計劃周詳，但示威者帶雷射筆和汽油彈到場屬有備而來，暴動「有一定程度的組織性」，又斥示威者目無法紀，挑戰警方權威。

就被告罪責，張官表示案發時被告不僅穿黑衣、戴手套和口罩，其背囊也管有手套口罩，認為他顯然有意參與暴動，罪責比身在現場鼓勵暴動更嚴重。張官考慮到本案暴動人數、暴力程度及被告罪責等因素，以監禁5年為量刑起點，同時基於被告開審前認罪，給予四分之一減刑，判監45個月。判刑後，被告向旁聽親友揮手道別。

根據被告的「承認案情」，2019年8月31日傍晚開始，大批示威者在金鐘、灣仔和銅鑼灣一帶聚集，入夜後有人在場架設路障縱火和投擲汽油彈等，警方曾以水炮車及海綿彈槍應對。示威者隨後四散逃跑，同晚被告遭警方制服，當時他穿黑衣、雙手戴迷彩手套、頸上掛着3M口罩，背囊被搜出一對勞工手套、口罩及過濾器。

【案件編號：DCCC 1213/23】

（反修例風暴）

明報記者

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