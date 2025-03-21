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港聞二

修例賦權環署封場 「停牌」水泥廠允停工

【明報專訊】油塘有混凝土廠被指造成空氣污染及公眾滋擾，遭環保署拒絕續牌後仍繼續營運，環保署前年着手修訂《空氣污染管制條例》，增強執法權力封閉違規處所。立法會周三（19日）三讀通過相關修例草案，條例將於下月11日生效，環保署長屆時可發出通知封閉無牌運作的工廠。立法會議員鄧家彪昨日見傳媒時表示，涉事水泥廠經營者已承諾下月1日停止運作，並將於下月7日安排工程承辦商進場，清拆生產水泥的工廠部件。

油塘東源街20號及22號的混凝土廠早於2019年被指造成空氣污染及公眾滋擾，及後遭環保署拒絕續牌，環保署也曾透過律政司申請禁制令，惟廠房一直營運。環保署2023年稱會着手修改《空氣污染管制條例》，加大執法權力封閉違規處所。

立法會周三通過《2024年空氣污染管制（修訂）條例草案》，草案引入法定封閉通知機制，完善水泥工程涵蓋範圍以及處所定義，並收緊5個現行空氣質素指標及加入3個新指標。條例下月11日生效。

議員引述廠方盼和諧解決 免封閉令

鄧家彪昨稱，收到涉事混凝土廠經營者提供文件，對方已向屋宇署承諾下月1日停止運作，涉混凝土生產的船均會離開，下月7日會有工程承辦商進場，圍封用地並拆除工廠部件，附近只會留有一艘載運工廠部件的躉船。鄧稱，經營者提供文件，希望透過他向公眾交代，也期望環保署在法例生效後可協調，毋須動用封閉通知，「用和諧方式令事件告一段落」。

相關字詞﹕混凝土廠 油塘 空氣污染 議員 鄧家彪 立法會 環保署長 環保署

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