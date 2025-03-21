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港聞二

網上投資求職購物詐騙 54人被捕 涉款2億

【明報專訊】警方本月中針對詐騙案及洗黑錢案展開代號「世爵」行動，拘捕54人，偵破45宗詐騙案，涉及騙款約1.94億元。當中有事主被誘騙投資虛擬貨幣，損失逾7000萬元。

4內地人其餘本地 大部分傀儡戶口持有人

油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰表示，油尖警區刑事部於本月10日至19日在全港多區採取行動，拘捕兩名內地男子、兩名內地女子、33名本地男子及17名本地女子，年齡介乎19至66歲，分別報稱地盤工、貨車司機、侍應、文員、家庭主婦及無業，涉嫌以欺騙手段處理財產及洗黑錢，大部分為傀儡戶口持有人。調查顯示，他們與45宗詐騙案有關，包括網上投資、網上求職、網上購物、貸款及電話騙案等，總損失約1.94億元。行動中，警方攔截945萬元犯罪得益轉移。

單一損失最多為一名外籍事主被騙徒誘騙投資虛擬貨幣，合共將約7200萬元轉帳至指定戶口，涉案被捕30及34歲內地女子分別報稱家庭主婦及商人，兩人本月11日被控洗黑錢罪在九龍城裁判法院提堂。其餘被捕人獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到。

為打擊傀儡戶口洗黑錢，警方會徵詢律政司意見，根據有組織及嚴重罪行條例申請對戶口持有人加重刑罰。上月油尖警區向一名在區域法院被裁定洗黑錢罪成立的24歲男子申請加刑，其刑期增加25%（即6個月），總刑期為2.5年。

相關字詞﹕虛擬貨幣 騙案 洗黑錢

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