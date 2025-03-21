婦拔罐燒傷送院 跑場技師事後失聯

事發昨早8時許，44歲姓杜女子於長沙灣道47號地下「老朱盲人推拿」接受拔罐時燒傷，右手臂、背、腰、胸口燒傷，自行報警，消防到場火勢已熄滅。杜由救護車送院，經治理後情况穩定。

按摩店負責人朱先生表示，涉事為新請「跑場」女技師，在店服務顧客約兩三次，經朋友介紹認識，故無直接聯絡方法，事後曾與她聯絡，惟沒有回覆。店內有兩名正式僱用的女技師，昨事發時其中一人曾協助滅火。至於跑場技師有否持牌，朱稱「一般跑場技師很多，如懂運作，我們就不管」，並稱該技師有香港身分證，能說普通話及廣東話，但不清楚是否內地來港。朱稱如找不到涉事技師，店舖會負起賠償責任。

陳永光回覆查詢稱，法例規定註冊中醫須於執業處掛出註冊或執業證；如非中醫但開店提供中醫醫療或使用中醫儀器服務則屬犯法，「開個地方聲稱是做這些治療，其實他是犯法的」。陳提醒市民留神，「盲人按摩或推拿按摩的地方，望落去都（知道）完全不是診所、不是中醫的執業處所」，便不應光顧。

涉事店舖非註冊或表列中醫地址

衛生署回覆稱，中醫師根據傳統中醫藥理論為病人施行拔罐是常見治療方法，而判斷涉及拔罐服務是否中醫執業，需視乎服務實際內容。涉事地址並非任何註冊中醫或表列中醫的登記地址。