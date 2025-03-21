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港聞

港聞二

港航客艙行李起火 果汁牛奶樽裝水潑熄

【明報專訊】香港航空昨午由杭州飛往香港的HX115航班，飛行期間機艙行李架起火，要提早在福州降落，火勢最終在機上被撲熄。事發後社交平台「小紅書」流傳不少當時由乘客拍攝的片段，行李架先有火光、周圍有濃煙，多名空姐及乘客合力救火。乘客片段亦顯示，有乘客指起火行李內有相機、充電池，但未知事件是否與充電池有關。港航昨回應事件稱，航班疑因「行李架內的行李」起火，因此改道福州長樂國際機場安全降落。

港航表示，該飛機為空中巴士A320，載有160名乘客和8名機組人員，會在同日晚上安排另一航機接載乘客回港。

空姐滅火劑救火不果

有乘客在「小紅書」上載短片旁述稱，當時行李架「嘭」一聲爆炸，然後冒出濃煙，空姐先用「滅火劑」滅火，但未能將火撲熄，其後有男乘客打開起火行李架的上蓋，由空姐與多名乘客合力用樽裝水注水，亦用上紙包果汁、牛奶，最終將火撲熄。涉事行李架在飛機的第35排座位上方，行李架內物品遭燒毁，四周熏黑，附近地面浸濕。

片段顯示，飛機降落後有空姐指向被燒毀的行李架，向兩名乘客查問行李「裏面是什麼來的，告訴我」，有人答「照相機、一個充電寶（移動充電器）」。

是否充電寳起火 港航未正面回應

本報昨向港航查詢起火原因是否與移動充電器有關，港航未正面回應，稱事發後香港航空機組人員及時做出決策和處置，穩定乘客情緒，同時立即聯繫福州長樂國際機場緊急降落，以最快速度將事故風險降至最低，保障乘客安全。近期多間航空公司就攜帶充電池（俗稱尿袋）實施限制，如台灣長榮航空已宣布，本月起禁止在客機飛行期間使用外置充電器或備用鋰電池。

翻查Flightradar24網站的飛行數據，肇事HX115航班昨中午12時57分在杭州蕭山國際機場起飛，原定飛行約兩個多小時，下午約3時抵達香港；不過航班起飛後半小時，當接近寧德市上空前，飛機開始減速改道，下午2時01分在福州長樂國際機場提早降落。

相關字詞﹕充電池 充電寶 尿袋 HX115航班 香港航空

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