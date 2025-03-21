婚戒公司涉57宗收錢不交貨 董事被捕 有新人行禮前兩手空空

共涉52萬 事主最早去年6月落訂

海關商品說明調查科高級調查主任伍慧明表示，已聯絡部分事主錄取口供了解購買詳情，有事主最早在去年6月訂購產品。據悉，涉案婚戒設計公司經營近10年，曾多次參加婚禮展覽會，吸引準新人訂購婚戒，接單時以訂做需時為由，與顧客訂立3個月交貨期，惟到期時卻以送錯貨、需要修改等理由拖延交付令婚期將近的準新人失去預算，需另購婚戒替補，當中有事主於婚禮當日亦未取得婚戒行禮。

網頁稱工序需22工作天

據了解，涉事婚戒公司為MARY 5IVE，記者昨到尖沙嘴門市發現已清空，舖位貼出招租告示。據網頁資料，該公司提供戒指工藝服務、多元化材質和鑽石鑲嵌服務等，在港澳兩地設門市，網頁陳列出售至少12款婚戒或情侶戒，價錢介乎1000多元至4萬多元，訂購產品需時18至22個工作天。

海關稱對事件高度重視，循商品說明條例內不當地接受付款罪行方向調查，昨日拘捕涉案公司41歲唯一男董事，暫准保釋候查。海關仍在調查，不排除有進一步拘捕行動。

根據《商品說明條例》，商戶接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理時間內供應有關產品，即屬違法，最高罰款50萬元及監禁5年。