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元朗套丁案 曉門業主：被告接洽前已有割地安排

【明報專訊】有「村屋大王」之稱的王光榮與元朗區議員程振明涉嫌「套丁」發展私人屋苑，案件昨於區院續審。「曉門」業主供稱，與程振明簽訂土地買賣協議同年，她另簽署土地轉讓文件，將地分成4份賣給4人；待曉門地盤施工後，程振明着她就丁屋自行訂價，她遂「求其」將整棟丁屋定為630萬元。在辯方盤問下，業主同意1990年代程振明尚未接洽其父親提議合作時，已有割地安排。

被告王光榮（72歲）及程振明（65歲）否認一項串謀詐騙罪，該罪涉及串謀142名新界原居民詐騙地政總署，誘使署方批出興建丁屋牌照。

控方立場：所有業主皆非共謀者

於庫務署任職的「曉門」業主余麗君（譯音）早前供稱，2005年4月及8月她兩度在程振明見證下簽署土地買賣協議。昨日庭上透露，余獲律政司豁免起訴，控方立場是余與串謀協議無關，所有曉門業主皆不是共謀者。控方其後再次傳召余，余確認該年8月另簽署土地轉讓文件，當中稱余作為賣家將地各以10萬元賣給4人；她不認識4名買家，最終亦無收取40萬元。

余續稱，她與程振明其後隔了一段時間無聯絡，其父親曾問為何花那麼多時間，程表示因有些風水問題。直至2014年初，程重新聯絡她表示可履行協議，地政署已批准建屋，相約她和其母親一同前往曉門地盤。程在其中一棟丁屋前說「呢度就係畀你哋」。同年1月，程着余自訂樓價，余衡量印花稅等後，「求其」將物業地下及1樓訂價440萬，2樓及天台訂價190萬。

辯方在盤問時提出，余的已故父親1998年將土地轉名給余時，有一份提到將土地一分為五的文件，當時余亦有簽署。辯方問余是否實際上不知土地劃分的作用，當時她掌握的所有資訊全由父親口中得知？余同意。被問到訂定丁屋樓價的準則，余稱「我根本唔使畀錢買」，她不知合理樓價為多少，只想到印花稅問題。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1043/22】

相關字詞﹕串謀詐騙 程振明 元朗區議員 王光榮 村屋大王 套丁

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