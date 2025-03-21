郵輪碼頭商業區 擬參考青創計劃谷人流

稱隔離設施變青年驛站 用地需配合

啟德郵輪碼頭佔地約7.6萬平方米，頂層空中花園佔2.3萬平方米，另有5600平方米為附屬商業區，長年「丁財不兩旺」。羅淑佩認為，尖沙嘴海運大廈的形象多年來深入民心，令人覺得「碼頭係應該一落嚟就係一個大商場」，但她指並非所有地方的郵輪碼頭都設商場。她稱隨着啟德規劃轉變，毗鄰碼頭的社區隔離設施亦將變成青年驛站，碼頭一帶用地亦需配合。

羅淑佩提到，有意見稱在郵輪碼頭附屬商業區營運商舖不易，故當局考慮將相關用地用作「創業孵化」、或在無郵輪停泊的日子用作表演場地。旅遊事務署今年內會就空中花園及附屬商業區，邀請有意營運者提交短期意向書。羅認為郵輪碼頭或可參考房委會免租讓青年創業的「共築‧創業家」計劃（見另稿），「只要有一些東西搞活（碼頭），其實都係好，有些人流都會旺一些」，當局不會待碼頭營運商招標完成才活化旁邊的商業用地。

現有碼頭營運商「OK嘅」 下半年招標

至於碼頭營運商，羅表示下半年會展開招標。對於現有營運商環美，她說自接掌文體旅局以來，環美營運情况「OK嘅」，「交通嗰啲問題唔係好再有」。回顧建成近12年的啟德郵輪碼頭，2010至2016年出任旅遊事務副專員的羅形容碼頭發展「有啲不幸」。她憶述上任副專員初期，碼頭已面對交通等問題，「經過一段磨合、經過一段學習」，至2017、2018年已「相當唔錯」，當年更有船公司特意建造新郵輪，選址啟德為母港。不過其後受新冠疫情打擊，郵輪碼頭以至郵輪業停頓，本港亦較部分地方稍遲全面復常，「（要）追少少落後」。

羅淑佩表示，船公司往往以年計編排郵輪行程，以近日訪港的郵輪安妮女王號（Queen Anne）為例，對方去年已定行程，以啟德郵輪碼頭作為母港，故即使近年政府財政轉差，政府及旅發局仍投放資源「追落後」，提及今年《財政預算案》建議預留4600萬元吸引郵輪在2027/28及2028/29年度停泊香港，冀及早配合船公司，「（船公司）等你有錢先（來港）啊？唔會㗎嘛」。