郵輪碼頭商業區 擬參考青創計劃谷人流

【明報專訊】啟德郵輪碼頭營運商合約2028年屆滿。文體旅局長羅淑佩接受本報專訪時提到，政府將於今年下半年招標。她形容郵輪碼頭發展「有啲不幸」，認為營運商「環美郵輪碼頭」表現「OK嘅」。政府亦計劃邀請有意營辦碼頭內的商業區及空中花園的人提交意向書，羅透露可能會參考房委會去年推出、免租商舖讓青年創業的「共築‧創業家」計劃，冀先刺激碼頭商業用地的人流。
稱隔離設施變青年驛站 用地需配合
啟德郵輪碼頭佔地約7.6萬平方米，頂層空中花園佔2.3萬平方米，另有5600平方米為附屬商業區，長年「丁財不兩旺」。羅淑佩認為，尖沙嘴海運大廈的形象多年來深入民心，令人覺得「碼頭係應該一落嚟就係一個大商場」，但她指並非所有地方的郵輪碼頭都設商場。她稱隨着啟德規劃轉變，毗鄰碼頭的社區隔離設施亦將變成青年驛站，碼頭一帶用地亦需配合。
羅淑佩提到，有意見稱在郵輪碼頭附屬商業區營運商舖不易，故當局考慮將相關用地用作「創業孵化」、或在無郵輪停泊的日子用作表演場地。旅遊事務署今年內會就空中花園及附屬商業區，邀請有意營運者提交短期意向書。羅認為郵輪碼頭或可參考房委會免租讓青年創業的「共築‧創業家」計劃（見另稿），「只要有一些東西搞活（碼頭），其實都係好，有些人流都會旺一些」，當局不會待碼頭營運商招標完成才活化旁邊的商業用地。
現有碼頭營運商「OK嘅」 下半年招標
至於碼頭營運商，羅表示下半年會展開招標。對於現有營運商環美，她說自接掌文體旅局以來，環美營運情况「OK嘅」，「交通嗰啲問題唔係好再有」。回顧建成近12年的啟德郵輪碼頭，2010至2016年出任旅遊事務副專員的羅形容碼頭發展「有啲不幸」。她憶述上任副專員初期，碼頭已面對交通等問題，「經過一段磨合、經過一段學習」，至2017、2018年已「相當唔錯」，當年更有船公司特意建造新郵輪，選址啟德為母港。不過其後受新冠疫情打擊，郵輪碼頭以至郵輪業停頓，本港亦較部分地方稍遲全面復常，「（要）追少少落後」。
羅淑佩表示，船公司往往以年計編排郵輪行程，以近日訪港的郵輪安妮女王號（Queen Anne）為例，對方去年已定行程，以啟德郵輪碼頭作為母港，故即使近年政府財政轉差，政府及旅發局仍投放資源「追落後」，提及今年《財政預算案》建議預留4600萬元吸引郵輪在2027/28及2028/29年度停泊香港，冀及早配合船公司，「（船公司）等你有錢先（來港）啊？唔會㗎嘛」。