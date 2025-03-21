九大藝團「非一進一出」 機制「不止由技術官僚處理」 羅淑佩：KPI重質，也考慮觀眾量

《文藝創意產業發展藍圖》去年11月出爐，當中提出九大藝團「進出機制」掀起藝文界關注，事隔4個月，機制仍待醞釀。羅淑佩於《藍圖》面世翌月接任局長，她接受本報專訪時首度談及進出機制，稱當局正制訂新的關鍵績效指標（KPI）評核藝團表現，強調對機制設定持開放態度，而且「一直在討論」，「不想很長官意志、一刀切」，正待局內梳理建議。

稱個別藝團「需加把勁」 倡爭商業贊助

不過羅淑佩提及，將來的進出機制KPI要重質也重量，免不了考慮藝團知名度及觀眾人次。她說，明白藝術有時曲高和寡，「如果真的曲高，不要緊；但如果不是『曲高』，又怎辦？」羅又稱政府「每一元資助也是公帑」，「如果納稅人、亦即你的觀眾沒人願意看，那我還應不應該給那麼多資助？」要同時平衡質素和效益，羅承諾日後進出機制不會只由「技術官僚」處理，亦有業界或專業人士「幫我們一起看」。

現時九大藝團直接獲文體旅局資助，今年《財政預算案》預留近3.9億元撥款。九大藝團近日向政府提交三年發展報告，羅淑佩形容近年它們進步良多，並非所有藝團均靠政府「養着它」，惟「個別有些（藝團）真的需要加把勁」，建議藝團爭取更多商業贊助。她無透露將向哪個藝團「開刀」，強調日後的進出機制不會「一年就換一換」，以免藝團面對不明朗前景，機制亦非「入一個就要跌一個」，也有可能增至10個團、11個團。

進念：場地不足 非我們不想做多兩場

九大藝團之一、「進念．二十面體」聯合藝術總監暨行政總裁胡恩威表示，各團有不同特色及票房模式，冀當局做任何決定前先與九大藝團會面，「認識多一點具體運作」。他稱，九大藝團過往一直推動本港藝術發展，期望政府先肯定他們的努力，再談如何改善，「做得幾好、幾不好，（政府對藝團）都應要有一個交代」。胡又稱，演藝場地不足下，大中小藝團均需爭奪康文署場館，「我們排練已要好似小販般周圍去」，強調無藝團會期望票房不濟，「不是我們不想做多兩場」。他認為政府與其斟酌哪個藝團「上落車」，不如先「做大」九大藝團，包括協助進駐西九文化區，既可滿足場地需求及增加觀眾，亦能騰出康文署場館予中小藝團。

劇團「非常林奕華」連續兩屆入選藝術發展局的優秀藝團計劃，自2019年起獲兩次5年期營運資助至2029年，或有望躋身「主要表演藝團」之列。藝術總監林奕華回覆本報表示，新冠疫情後觀眾對於走進劇場的熱忱不復從前，影響全球藝團，劇團亦正改變以往「演出開始、演出作結」的模式，抗衡速食文化，期望未來劇團有足夠時間空間與觀眾長期交流。

現時九大藝團每年須提交年終自我評估、財務報表和年報等。上月《預算案》亦為它們定下服務指標，包括舉辦約500個須購票入場的演藝節目、約1.6萬個藝術教育和觀眾拓展活動，以及接觸逾61萬觀眾。

明報記者 葉希雯 黃廸暉 李大煒