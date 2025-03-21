公屋富戶擬改三級制 繳2.5至4.5倍租 4.5倍租住戶4年須遷出 料涉1200伙

房委會資助房屋小組今早將審議有關建議。政府消息稱，富戶繳交租金平均只佔其家庭總收入約7%，實施最新建議後租金佔平均家庭總收入約11%，惟仍低於私樓租戶的約31%佔比。

現時富戶政策按家庭入息限額計算富戶繳付租金金額，超出限額的2倍但不高於3倍，須繳1.5倍租金；超出限額的3倍但不高於5倍，須繳2倍租金；倘超出限額的5倍則需遷離公屋單位。消息稱，「兩級制」會改為「三級制」及上調繳付租金倍數：入息達限額兩倍但不高於3倍者，交2.5倍租金；入息達限額3倍但不高於4倍者，交3.5倍租金；入息達限額4倍但不高於5倍者，交4.5倍租金。

新方案下入息達限額5倍的富戶仍須遷出，惟租戶若在兩個申報年期內（每兩年申報一次、即共4年）入息持續維持於限額的4倍但不高於5倍，亦須遷離單位。

消息又稱，當局需讓公共資源可適當用在最需要幫助的人，但亦會鼓勵有能力公屋租戶向上流動，故同時把居屋綠白表比例由四比六調整至五比五，鼓勵更多租戶可申購居屋。

若參考資助房屋小組今早討論的下年度公屋輪候冊入息限額水平，以四人家庭建議3.1萬元計算，日後交4.5倍租金的家庭，其總收入介乎12.4萬元至15.5萬元。

明報記者

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