明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

公屋富戶擬改三級制 繳2.5至4.5倍租 4.5倍租住戶4年須遷出 料涉1200伙

【明報專訊】公屋富戶政策計劃今年收緊，政府消息昨稱，初步建議提高富戶繳交租金，現時按入息水平繳交1.5至2倍租金的「兩級制」將改為「三級制」，受影響租戶將按入息分別繳交2.5倍、3.5倍及4.5倍租金，且屬4.5倍租金的租戶繳交4年後須遷出，但當局同時建議讓該類租戶遷出後的4年內仍可享有綠表資格申購綠置居和居屋。消息稱，估計近1200個繳交最高租金水平租戶或需遷出。

房委會資助房屋小組今早將審議有關建議。政府消息稱，富戶繳交租金平均只佔其家庭總收入約7%，實施最新建議後租金佔平均家庭總收入約11%，惟仍低於私樓租戶的約31%佔比。

現時富戶政策按家庭入息限額計算富戶繳付租金金額，超出限額的2倍但不高於3倍，須繳1.5倍租金；超出限額的3倍但不高於5倍，須繳2倍租金；倘超出限額的5倍則需遷離公屋單位。消息稱，「兩級制」會改為「三級制」及上調繳付租金倍數：入息達限額兩倍但不高於3倍者，交2.5倍租金；入息達限額3倍但不高於4倍者，交3.5倍租金；入息達限額4倍但不高於5倍者，交4.5倍租金。

新方案下入息達限額5倍的富戶仍須遷出，惟租戶若在兩個申報年期內（每兩年申報一次、即共4年）入息持續維持於限額的4倍但不高於5倍，亦須遷離單位。

消息又稱，當局需讓公共資源可適當用在最需要幫助的人，但亦會鼓勵有能力公屋租戶向上流動，故同時把居屋綠白表比例由四比六調整至五比五，鼓勵更多租戶可申購居屋。

若參考資助房屋小組今早討論的下年度公屋輪候冊入息限額水平，以四人家庭建議3.1萬元計算，日後交4.5倍租金的家庭，其總收入介乎12.4萬元至15.5萬元。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞

九大藝團「非一進一出」 機制「不止由技術官僚處理」 羅淑佩：KPI重質，也考慮觀眾量
九大藝團「非一進一出」 機制「不止由技術官僚處理」 羅淑佩：KPI重質，也考慮觀眾量
郵輪碼頭商業區 擬參考青創計劃谷人流
郵輪碼頭商業區 擬參考青創計劃谷人流
話你知：房會「創業家」計劃 青年商場開舖免租7月
話你知：房會「創業家」計劃 青年商場開舖免租7月
元朗套丁案 曉門業主：被告接洽前已有割地安排
元朗套丁案 曉門業主：被告接洽前已有割地安排
運輸工謀殺幼女罪成 搖嬰症首例 陪審一致裁定 拒接納「嚴父教女」辯護
運輸工謀殺幼女罪成 搖嬰症首例 陪審一致裁定 拒接納「嚴父教女」辯護
母庭上認曾摑女 「講真話」拒免起訴書
母庭上認曾摑女 「講真話」拒免起訴書
財案後調查 中大民調：43.7%不滿政府表現 今屆新高
財案後調查 中大民調：43.7%不滿政府表現 今屆新高
婚戒公司涉57宗收錢不交貨 董事被捕 有新人行禮前兩手空空
婚戒公司涉57宗收錢不交貨 董事被捕 有新人行禮前兩手空空
港航客艙行李起火 果汁牛奶樽裝水潑熄
港航客艙行李起火 果汁牛奶樽裝水潑熄
婦拔罐燒傷送院 跑場技師事後失聯
婦拔罐燒傷送院 跑場技師事後失聯
網上投資求職購物詐騙 54人被捕 涉款2億
網上投資求職購物詐騙 54人被捕 涉款2億
兩淫12歲童兼拍片 律師擬認罪還押
兩淫12歲童兼拍片 律師擬認罪還押
報業評議會上年度接204投訴 升逾兩倍
報業評議會上年度接204投訴 升逾兩倍
修例賦權環署封場 「停牌」水泥廠允停工
修例賦權環署封場 「停牌」水泥廠允停工
料長和賣港口難變 葉劉：失望未通知京
料長和賣港口難變 葉劉：失望未通知京
航運界：倘交易叫停 惹京督港憂慮
航運界：倘交易叫停 惹京督港憂慮
夏寶龍見港歐商 提維護自由開放規範營商
夏寶龍見港歐商 提維護自由開放規範營商
遺失回鄉證 手機可申臨時通行證
遺失回鄉證 手機可申臨時通行證
返港探病母被捕 青年暴動囚45月 無證據用暴力 官：戴手套口罩證有意暴動
返港探病母被捕 青年暴動囚45月 無證據用暴力 官：戴手套口罩證有意暴動
指大狀失職 暴動罪女生上訴駁回
指大狀失職 暴動罪女生上訴駁回
冷藏牛冒鮮肉 將軍澳葵涌兩店釘牌
冷藏牛冒鮮肉 將軍澳葵涌兩店釘牌
慢病共治下周涵血脂 醫生料逾一成參加者有此患 「三高」全納吸加入
慢病共治下周涵血脂 醫生料逾一成參加者有此患 「三高」全納吸加入
屯院腫瘤醫：5%病人難負擔靚藥 收費改革可助
屯院腫瘤醫：5%病人難負擔靚藥 收費改革可助
違多項守則 「醫衞醫療」釘牌
違多項守則 「醫衞醫療」釘牌
巡邏偵出遭通緝車 檢值1.7萬毒
巡邏偵出遭通緝車 檢值1.7萬毒
潮行GBA：潮牌駐騎樓 莞街添喜愁
潮行GBA：潮牌駐騎樓 莞街添喜愁
灣區手記：擺拍／文：尚東美
灣區手記：擺拍／文：尚東美
【Emily】世界幸福排名 港88新低 台灣27亞洲最高 中國68
【Emily】世界幸福排名 港88新低 台灣27亞洲最高 中國68
【Emily】啟德美食海灣嘉年華 今起有飲有食有表演
【Emily】啟德美食海灣嘉年華 今起有飲有食有表演
【Emily】今屆政府檢老鼠增八成
【Emily】今屆政府檢老鼠增八成
【Emily】經民聯倡降企業利得稅 設基金搶企業搶人才
【Emily】經民聯倡降企業利得稅 設基金搶企業搶人才
【Emily】西九家FUN藝術節 《輪居》全球首展
【Emily】西九家FUN藝術節 《輪居》全球首展
【Emily】花展冠軍園圃「快樂小屋」
【Emily】花展冠軍園圃「快樂小屋」