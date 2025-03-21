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慢病共治下周涵血脂 醫生料逾一成參加者有此患 「三高」全納吸加入

【明報專訊】「慢性疾病共同治理先導計劃」現資助合資格市民篩查及管理糖尿病和高血壓，醫衛局昨宣布下周五（28日）將擴展至提供血脂檢查。有家庭醫生預計約逾一成計劃參加者屬高血脂，且部分人無糖尿病或高血壓，計劃擴展至涵蓋「三高」檢查將更全面，可吸引更多市民參加。

已篩者近四成高血糖或血壓

醫衛局指出，至今有逾10萬名市民參加慢病共治計劃，截至本月12日臨時數字，約6.27萬人已完成篩查，近四成被診斷為血糖偏高、患有糖尿病或高血壓，並已進入治療階段。

擴展服務範圍後，參加資格將維持年滿45歲未曾確診患糖尿病或高血壓香港居民；政府的診症資助額和參加者支付的共付額不變。

首年資助4診症 次年起兩次

若參加者被診斷出高血脂，第一年可享有最多4次資助診症，由第二年起則每年最多兩次。如他們同時被診斷為血糖偏高，每年可享有最多4次資助診症，若同時患糖尿病或高血壓則可享6次資助診症。

至於費用，政府在篩查階段會提供一次過196元資助，市民亦需支付120元。而治療階段政府會資助部分費用，參加者每次需支付家庭醫生釐定的共付額。政府建議的共付額為150元。

有參加計劃的家庭醫生林永和歡迎計劃擴至涵蓋血脂檢查，並引述數據稱約13%計劃參加者屬高血脂，擴展服務有切實需要。林稱，計劃配套的電子系統亦有加強，屆時可根據計劃參加者的血壓、血糖及血脂指數，預測未來10年患心血管疾病風險，可更好預防疾病。

下月增20服務點 加强足診

另外，下月15日起全港將增設逾20個服務地點，為未有參加慢病共治計劃的康健中心會員提供專屬護士診所及專職醫療和中醫服務，屆時將公布地址。同日將加強針對慢病共治計劃參加者的足病診療服務，足病診療師會為患糖尿病或高血壓者評估足部，並為足部潰瘍、周邊血管疾病、神經病變或足部畸形等問題提供治療方案。

相關字詞﹕基層醫療 三高 高血脂 慢性疾病 林永和 慢病共治計劃

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