料長和賣港口難變 葉劉：失望未通知京

和記港口獲巴基斯坦外長接見

風波發酵多日後，昨日多名立法會議員主動開腔批評出售港口。身兼行會召集人的新民黨葉劉淑儀向本報說，相信長和交易不會改，但認為長和未向北京「打聲招呼」令人失望。

據長和昨天公布財務數據計算，貝萊德等財團擬洽購的和記港口集團業務去年收入及EBITDA（除稅、息、折舊、攤銷前利潤）為約368.03億及126.87億元，按年增長11.3%及18.3%。

長和業績未提港口交易

與上一年度一樣，集團在業績公布內的「風險因素」一欄指出，取得或維持資產可能會被政府或監管機構就國安目的視為關鍵資產，例如電訊及港口行業，港口往往被視為關鍵國家資產並在許多國家受到政府控制與規管。翻查資料，用字與上一年度完全相同。

長和最新披露還顯示，集團在24個國家53個港口擁有共295個營運泊位之權益，泊位數目按年增加兩個。

展望2025年，長和稱，由於航運公司轉至新聯盟及地緣政治風險影響全球貿易，預計年初之供應鏈中斷情况可能帶來阻力。然而，亞洲及中東地區預期繼續溫和自然增長，加上現有碼頭設施擴建及策略伙伴關係加強，此部門來年營運業績有望改進。

葉劉淑儀說，在港而言難以法律手段干涉，因國安法須有犯罪意圖，也看不到動用證券條例或上市規則限制。她稱，明白長和受美國壓力，但處理手法令人失望，若換過來美國企業出售戰略資產，「會不會和白宮打聲招呼？如果不通知下出售在智利的戰略礦產，白宮會有什麼反應？」她形容，「雖然（長和）好本事，但這個態度、不同中央有傾有講，是可惜的」。

多議員批評 促考慮政治因素

民建聯周浩鼎不點名說，若商人企業選擇與國家利益背道而馳，「最後亦背負罵名」，建議三思而後行。工聯會陸頌雄亦不點名說，「如果有人說商業決定不應考慮政治因素，非蠢即壞」。經民聯主席盧偉國也說，某些貿易非單純商業行為。《大公報》昨引述多名人大政協稱「商人也要家國情懷」。