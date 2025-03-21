財案後調查 中大民調：43.7%不滿政府表現 今屆新高

中大新一輪政府民望調查於上月26日至本月11日期間進行，以電話訪問711名18歲或以上市民。結果顯示，僅13.5%受訪者滿意政府表現，是今屆政府新低，較去年10月的上次調查下跌10.5個百分點；不滿政府的比率則大增16個百分點至43.7%。另有41%受訪者認為政府表現「普通／一半半」。

陳茂波瀉逾10分 司長榜首變墊底

特首李家超評分亦顯著下跌，最新為44.2分，較去年10月下跌6.5分，是自2022年7月上任後第二低。受訪者中有12.8%給0分、1.3%給100分。

至於3名司長，財政司長陳茂波發表《財政預算案》後民望大跌，最新評分38.4分，較去年10月下跌11.8分，跌幅是3人中最大，也是他在今屆任期內首次跌破40分。陳茂波的評分原在今屆3名司長中一直居首，今次變成「墊底」。政務司長陳國基及律政司長林定國則分別有41.7分及40.6分，比上次調查跌6分及5.8分。