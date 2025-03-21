明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

母庭上認曾摑女 「講真話」拒免起訴書

【明報專訊】運輸工搖晃幼女致死案，幼女生母梁小欣早前為控方作供，頂證被告劉佳坪向女兒施暴，自己亦承認曾掌摑女兒。據了解，控方原本向梁小欣發出「免予起訴書」，即使梁作供提及可能干犯的罪行亦不會被起訴，惟梁希望在庭上「講真話」婉拒控方安排。

稱被告嘗試「制服」母女

梁小欣透過視像系統作供8日，講述被告劉佳坪2020年5至7月不停傷害女兒雅思，包括用花灑淋向女兒、將雙手插向女兒腋下前後搖晃，以及抽起雙腿摔在牀上等。與此同時，梁承認自己兩度責打女兒，包括在女兒尿牀後拍打面部，以及女兒附和她有外遇時輕力掌摑。梁解釋，被告在生活嘗試「制服」兩母女，她假裝配合被告管教方式，現對失去女兒悔不當初。

據悉，梁小欣希望交代事件全貌，拒絕在控方發出「免予起訴書」下作供。根據律政司檢控守則，在某些特殊情况下控方可豁免檢控證人；而決定是否豁免檢控和權衡利害過程中，受證人證供性質、予人感覺可信程度及於檢控罪行中參與程度等影響。根據規定，須由首長級人員給予起訴豁免。

被告fb頭像女兒照片 曾發帖慶生

另一方面，庭上顯示被告劉佳坪曾在facebook發帖慶祝女兒出生，「我嘅小公主誕生啦！」本報翻看同一帳號，被告曾以雅思的照片為頭像，亦發布父女合照，當時雅思年約1歲。被告facebook簡介寫有「不要等失去了才知道後悔」和「要在擁有的時候學會真（珍）惜」，2019年1月後未再公開更新。

被告於錄影會面表示，雅思2019年初入讀學前班，當時「未暴動得咁激烈」，後因暴動或疫情緣故停課，計劃2019年9月升讀幼稚園。不過，雅思開學前兩個月遇上本案，結束短暫一生。

相關字詞﹕高等法院 虐待兒童 免予起訴書

上 / 下一篇新聞

公屋富戶擬改三級制 繳2.5至4.5倍租 4.5倍租住戶4年須遷出 料涉1200伙
公屋富戶擬改三級制 繳2.5至4.5倍租 4.5倍租住戶4年須遷出 料涉1200伙
九大藝團「非一進一出」 機制「不止由技術官僚處理」 羅淑佩：KPI重質，也考慮觀眾量
九大藝團「非一進一出」 機制「不止由技術官僚處理」 羅淑佩：KPI重質，也考慮觀眾量
郵輪碼頭商業區 擬參考青創計劃谷人流
郵輪碼頭商業區 擬參考青創計劃谷人流
話你知：房會「創業家」計劃 青年商場開舖免租7月
話你知：房會「創業家」計劃 青年商場開舖免租7月
元朗套丁案 曉門業主：被告接洽前已有割地安排
元朗套丁案 曉門業主：被告接洽前已有割地安排
運輸工謀殺幼女罪成 搖嬰症首例 陪審一致裁定 拒接納「嚴父教女」辯護
運輸工謀殺幼女罪成 搖嬰症首例 陪審一致裁定 拒接納「嚴父教女」辯護
財案後調查 中大民調：43.7%不滿政府表現 今屆新高
財案後調查 中大民調：43.7%不滿政府表現 今屆新高
婚戒公司涉57宗收錢不交貨 董事被捕 有新人行禮前兩手空空
婚戒公司涉57宗收錢不交貨 董事被捕 有新人行禮前兩手空空
港航客艙行李起火 果汁牛奶樽裝水潑熄
港航客艙行李起火 果汁牛奶樽裝水潑熄
婦拔罐燒傷送院 跑場技師事後失聯
婦拔罐燒傷送院 跑場技師事後失聯
網上投資求職購物詐騙 54人被捕 涉款2億
網上投資求職購物詐騙 54人被捕 涉款2億
兩淫12歲童兼拍片 律師擬認罪還押
兩淫12歲童兼拍片 律師擬認罪還押
報業評議會上年度接204投訴 升逾兩倍
報業評議會上年度接204投訴 升逾兩倍
修例賦權環署封場 「停牌」水泥廠允停工
修例賦權環署封場 「停牌」水泥廠允停工
料長和賣港口難變 葉劉：失望未通知京
料長和賣港口難變 葉劉：失望未通知京
航運界：倘交易叫停 惹京督港憂慮
航運界：倘交易叫停 惹京督港憂慮
夏寶龍見港歐商 提維護自由開放規範營商
夏寶龍見港歐商 提維護自由開放規範營商
遺失回鄉證 手機可申臨時通行證
遺失回鄉證 手機可申臨時通行證
返港探病母被捕 青年暴動囚45月 無證據用暴力 官：戴手套口罩證有意暴動
返港探病母被捕 青年暴動囚45月 無證據用暴力 官：戴手套口罩證有意暴動
指大狀失職 暴動罪女生上訴駁回
指大狀失職 暴動罪女生上訴駁回
冷藏牛冒鮮肉 將軍澳葵涌兩店釘牌
冷藏牛冒鮮肉 將軍澳葵涌兩店釘牌
慢病共治下周涵血脂 醫生料逾一成參加者有此患 「三高」全納吸加入
慢病共治下周涵血脂 醫生料逾一成參加者有此患 「三高」全納吸加入
屯院腫瘤醫：5%病人難負擔靚藥 收費改革可助
屯院腫瘤醫：5%病人難負擔靚藥 收費改革可助
違多項守則 「醫衞醫療」釘牌
違多項守則 「醫衞醫療」釘牌
巡邏偵出遭通緝車 檢值1.7萬毒
巡邏偵出遭通緝車 檢值1.7萬毒
潮行GBA：潮牌駐騎樓 莞街添喜愁
潮行GBA：潮牌駐騎樓 莞街添喜愁
灣區手記：擺拍／文：尚東美
灣區手記：擺拍／文：尚東美
【Emily】世界幸福排名 港88新低 台灣27亞洲最高 中國68
【Emily】世界幸福排名 港88新低 台灣27亞洲最高 中國68
【Emily】啟德美食海灣嘉年華 今起有飲有食有表演
【Emily】啟德美食海灣嘉年華 今起有飲有食有表演
【Emily】今屆政府檢老鼠增八成
【Emily】今屆政府檢老鼠增八成
【Emily】經民聯倡降企業利得稅 設基金搶企業搶人才
【Emily】經民聯倡降企業利得稅 設基金搶企業搶人才
【Emily】西九家FUN藝術節 《輪居》全球首展
【Emily】西九家FUN藝術節 《輪居》全球首展
【Emily】花展冠軍園圃「快樂小屋」
【Emily】花展冠軍園圃「快樂小屋」