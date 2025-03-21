母庭上認曾摑女 「講真話」拒免起訴書

稱被告嘗試「制服」母女

梁小欣透過視像系統作供8日，講述被告劉佳坪2020年5至7月不停傷害女兒雅思，包括用花灑淋向女兒、將雙手插向女兒腋下前後搖晃，以及抽起雙腿摔在牀上等。與此同時，梁承認自己兩度責打女兒，包括在女兒尿牀後拍打面部，以及女兒附和她有外遇時輕力掌摑。梁解釋，被告在生活嘗試「制服」兩母女，她假裝配合被告管教方式，現對失去女兒悔不當初。

據悉，梁小欣希望交代事件全貌，拒絕在控方發出「免予起訴書」下作供。根據律政司檢控守則，在某些特殊情况下控方可豁免檢控證人；而決定是否豁免檢控和權衡利害過程中，受證人證供性質、予人感覺可信程度及於檢控罪行中參與程度等影響。根據規定，須由首長級人員給予起訴豁免。

被告fb頭像女兒照片 曾發帖慶生

另一方面，庭上顯示被告劉佳坪曾在facebook發帖慶祝女兒出生，「我嘅小公主誕生啦！」本報翻看同一帳號，被告曾以雅思的照片為頭像，亦發布父女合照，當時雅思年約1歲。被告facebook簡介寫有「不要等失去了才知道後悔」和「要在擁有的時候學會真（珍）惜」，2019年1月後未再公開更新。

被告於錄影會面表示，雅思2019年初入讀學前班，當時「未暴動得咁激烈」，後因暴動或疫情緣故停課，計劃2019年9月升讀幼稚園。不過，雅思開學前兩個月遇上本案，結束短暫一生。