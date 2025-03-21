運輸工謀殺幼女罪成 搖嬰症首例 陪審一致裁定 拒接納「嚴父教女」辯護

昔「搖嬰」案告虐兒最高囚10年

42歲被告劉佳坪被控謀殺女兒梁雅思，審訊昨踏入第22天。4男3女陪審團下午2時退庭商議，5時一致裁定罪成，被告聞判表現冷靜。控方讀出背景陳述書，被告教育程度至中二，曾任兼職運輸工人，收入不穩定。被告有10次案底，涉及12項控罪，包括向雅思生母梁小欣淋腐液的「對他人身體加以嚴重傷害」及管有危險藥物等。

被告10案底 女甫出生淋女友腐液

被告被裁定謀殺罪成，另在開審前承認虐兒罪。辯方要求一併求情，法官黎婉姫押後至下周三（26日）處理。黎官表示，本案性質沉重，多謝陪審團付出時間和努力，履行公民責任。

根據聆訊，被告在雅思出生兩周時以腐蝕液體潑向梁小欣，梁受傷住院，被告入獄，雅思交由保良局和寄養家庭照顧。被告2020年4月出獄後和兩母女同居，控方形容「雅思的世界不同了」。梁以控方證人身分作供，稱被告如「無王管」一樣粗暴對待女兒，例如一見到女兒哭泣，就將雙手插向女兒腋下前後搖晃，達8至10次。

梁稱被告曾抽起女兒雙腿、摔在牀上，令女兒撞到背部和後腦。梁質問「你咁樣撞佢個頭，一甩手成個頭都爆」，不獲被告回應。事發2020年7月18日，梁外出買早餐，被告聲稱女兒在寓所跌倒；女兒送院求醫，3歲生日當天去世。綜合專家證供，雅思腦部血管撕裂，徵狀脗合「搖晃嬰兒綜合症」，不可能是跌落牀所致。

稱責罰因不想「步我後塵」

被告自辯時否認有意圖殺女，稱女兒當日不斷哭泣，他以中等力度捉住女兒肩膊搖晃，不久後如廁時聽到「砰」一聲，女兒已趴在地。被告以哽咽聲線稱，擔心女兒「步我自己後塵」，故嚴加管教和責罰。被告承認於女兒入院當日曾替友人致電覓妓。

黎官早前引導表示，陪審團應考慮證據判斷被告有否意圖使雅思嚴重受傷或死亡，若不肯定具謀殺意圖，或信納可能無謀殺意圖，就要裁定被告脫罪。從昨日裁決可見，陪審團已信納被告有謀殺意圖，不接納被告辯護方向，即雅思不慎跌下牀，以及被告只是以「嚴父」方式教女。

【案件編號：HCCC 61/22】