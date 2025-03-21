潮行GBA：潮牌駐騎樓 莞街添喜愁

明報記者 林迎

「東莞記憶」首開區由東莞市政府投資13.3億元（人民幣，下同）改建，2023年6月動工，去年12月開放首期的「一街、一河、一園」，即中興路騎樓街、珊洲河濱水文化帶西段及西城樓公園。當中騎樓街總長僅800多米，但開業兩個月日均客流達8萬人次。

中興路騎樓街1931年始建，歷來為商業旺地，過去曾聚集大批傳統手工業商店，如竹器、藤器、打金、炭畫等，亦有花鳥蟲魚、家電維修、紅白喜事用品等市井小店，但隨建築物年久失修，小店多因時代變遷、生意減少倒閉，街區日漸頹敗。重修後，現在踏入騎樓街，「東莞」兩隻大字先聲奪目，是遊客必到打卡點，樓頂、街角隨處可見藝術裝置，街上多間由東莞年輕主理人負責的潮流服飾品牌，如SUPERTOFU、DAKYAM和高山熱，希望透過本土青年回歸，持續為街區帶來活力。

新店進駐同時，中興路15棟歷史建築獲保留修繕，「東方紅照相館」、「莞翟蔴茶王」、「大昌鐘錶」及「梁生草藥店」等老字號被保留。工作人員更挖掘出10個老商號招牌，包括「天成紗羅綢緞」、「天盛金鋪」、「天寶銀號」、「悅華糖果」、「祥發海味」、「人安藥房」等。這些老商號已遷走多年，外牆招牌字體遭層層砂石灰漿掩埋，被清洗後重見天日。

「真沒有想到，在我們都90多歲的今天，能親眼見到祖父李合安100多年前創辦的商號『天成紗羅綢緞』。」91歲的李金錫是東莞人，上下五代20多人從事紗綢業至今，過去曾從長輩口中聽過「天成紗羅綢緞」的故事，但全家因避日軍來港，後曾返回中興路尋找卻不知道在哪一幢，直至「東莞記憶」開放，有親戚發現舊招牌，馬上通知他們。李氏族人希望再進駐位於中興路17號的這間舖，繼續經營紡織品，將百年商號發揚光大。

不過，也有當地人不滿「東莞記憶」。當地企業家李兆明稱，將年輕潮牌、咖啡店裝進騎樓就代表東莞記憶，他作為「阿伯」肯定不能答應。李表示，其「東莞記憶」是燒鵝瀨、臘味飯等日常味道，是農曆新年的糖環、寸棗、煎堆。也有東莞網民稱，東莞有28個鎮，「東莞記憶」最多只是「莞城記憶」，其他地方還有「厚街記憶」、「塘廈記憶」。廣州遊客熊先生則說，「東莞記憶」漂亮，但旁邊舊騎樓更有韻味，希望保留一段「舊貌」，不要遷走竹器等老店，讓年輕人知道這裏的原貌。